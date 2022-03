Премиерите на Полша, Чехия и Словения пристигнаха на историческа мисия в Киев

Министър-председателите на Чехия, Словения и съседната на Украйна Полша пристигнаха във вторник вечерта в украинската столица Киев, където руската армия настъпва все по-ожесточено. Тук сме, за да изразим солидарност с народа на Украйна, заяви полският премиер Матеуш Моравецки.

"Именно тук, в разрушения от войната Киев, се прави историята. Именно тук свободата се бори със световната тирания. Именно тук бъдещето на всеки от нас виси на косъм", написа той в Туитър.

"ЕС подкрепя Украйна, която може да разчита на помощ от своите приятели – ето това послание сме донесли на Киев днес", допълва той.

По-рано бе съобщено, че премиерът на Чехия Петър Фиала, словенският премиер Янез Янша, полският им колега Матеуш Моравецки и полският вицепремиер по сигурността Ярослав Качински, който е и лидер на управляващата консервативна партия в страната, са влезли сутринта в Украйна, след което са пътували с влак до столицата.

Руските сили настъпват все по-близо до центъра на Киев. Днес при серия от руски ракетни атаки там бяха поразени няколко жилищни сгради.

