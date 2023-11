Приключиха квалификациите за Евро 2024

Груповата фаза на квалификациите за Евро 2024 г. приключи във втоник, като така станаха ясни всички 20 отбора, които се класират директно, плюс домакините от Германия.

За останалите три места ще спорят 12 национални отбора, които ще изиграят плейофен турнир за класиране през март 2024 г.

Държавите, които вече си осигуриха място на Европейското първенство в Германия са: Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, Англия, Франция, Германия (домакин), Унгария, Италия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Шотландия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария и Турция.

За последните три места чрез плейоф ще спорят: Босна и Херцеговина, Естония, Финландия, Грузия, Гърция, Исландия, Израел, Казахстан, Люксембург, Полша, Украйна и Уелс.

Play-off semifinals set for 21 March:

???????? Poland vs ???????? Estonia

???????? Georgia vs ???????? Luxembourg

???????? Greece vs ???????? Kazakhstan

Remaining three ties and hosts of all three finals will be decided with a draw on Thursday at 12:00 CET. pic.twitter.com/1HcNJathkf