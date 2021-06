Снимка: БГНЕС

Върховната административна прокуратура е поискала от министъра на културата Велислав Минеков плана за опазване на Копривщица, съобщиха от държавното обвинение. Поводът е информация в медиите, че предшественикът му на поста Боил Банов си е купил къща в градчето.

За проверка около покупката се обявиха от гражданското сдружение "Зограф". Те поискаха да изясни как министърът се е сдобил с къщата. Според тях той е платил малко над 56 хил. лв.

"Шaнcът дa уcпeeтe нaиcтинa дa cи зaкупитe къщa c двoрнo мяcтo във възрoждeнcкa Кoпривищa зa тaкивa cмeшни пaри oбaчe e миcия нeвъзмoжнa - aкo рaзглeдaтe oбявитe нa aгeнции зa нeдвижими имoти, лecнo щe уcтaнoвитe, чe къщи c тaзи квaдрaтурa и c двoрни мecтa нa пoдoбни пoвeчe oт aтрaктивни цeни в пoдбaлкaнcкoтo грaдчe нe ce прeдлaгaт и нe ce прoдaвaт - нитo днec, нитo прeз пocлeднитe 3-4 гoдини", пишат от "Зограф".

От прокуратурата напомнят, че Копривщица е обявен за архитектурно-исторически резерват още през 1971 г. Затова настояват за информация за плана за управлението му. Ако бъдат открити данни за нарушения, те ще бъдат препратени по компетентност.