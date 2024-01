Радев, Вучич и унгарската президентка Новак в защита на семейството

Президентите на България, Унгария и Сърбия - Румен Радев, Каталин Новак и Александър Вучич, одобриха декларация в подкрепа на "семействата като основа на обществата и на семейните ценности".

Изявлението е инициирано от унгарския президент като обобщение на дискусиите и разговорите по време на президентската среща на върха по демографските въпроси в Будапеща през септември 2023 г., в която участва и държавният глава Румен Радев по покана на Каталин Новак.

Форумът е ежегодно събитие, на което политици и експерти обсъждат демографските тенденции и подходите към развитието на политики в подкрепа на семейството, съобщиха от президентството.

"Вярваме, че семействата заслужават закрила, помощ и признание от страна на държавите и обществата. Ето защо ние силно подкрепяме политики, които насърчават благосъстоянието на семействата и укрепват семейната сплотеност, осигуряват благоприятна среда за семейната основа, дават възможност на жените да се развиват едновременно като майки и професионалисти, подкрепят нуждаещите се и осигуряват сигурно бъдеще за децата", се посочва в декларацията, подкрепена от тримата президенти по повод настъпването на Новата година.

NEW YEAR’S STATEMENT OF THE

PRESIDENTS OF THE FAMILY-FRIENDLY NETWORK



We, the Network of the Family-Friendly Presidents consider the beginning of each and every year a proper time to learn from the past and plan for the future, renew our optimism and hope, and embrace the… pic.twitter.com/Lk58HkbRbF