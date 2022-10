Русия отмъщава за Кримския мост с безразборен ракетен обстрел на Украйна

В понеделник Русия предприе безразборен ракетен обстрел срещу цивилни цели в много украински градове, включително центъра на столицата Киев, където поне 8 души са загинали и десетки са ранени сред горящи коли и срутващи се сгради. Съобщава се за още три жертви на руските атаки в страната.

Това е отмъщението на Москва за взрива на Кримския мост в събота, който частично го разруши и затрудни руските доставки за военните действия срещу Украйна.

Руският президент Владимир Путин окачестви взрива като "терористичен акт", а руските власти дори откриха "българска следа" в него.

По данни на украинското министерство на вътрешните работи в Киев има осем загинали и 24 ранени. Съобщава се и за един загинал в Запорожие.

Според украинския президент Володимир Зеленски целта на последните руски удари е да заличи страната му "от лицето на Земята".

Смъртоносният обстрел срещу цивилни цели в Киев и други градове бележи внезапна ескалация на руските атаки срещу Украйна, където последния месец руските войски търпят сериозни поражения на фронта.

Ракетни атаки е имало и в Лвов, Тернопол и Житомир в западната част на Украйна и в Днепър в централна Украйна, съобщи Ройтерс.

По-късно в понеделник започна да излиза информация и за други атакувани градове, като някои от тях са без електричество.

Информацията за броя на пострадалите е противоречива.

Москва твърди, че нанася прецизни удари по стратегически цели, маскирайки факта, че целта явно е да бъдат убити цивилни граждани, какъвто е случаят с Шевченски район в сърцето на Киев по време на пиковия сутрешен час. Кадрите от нанесените поражения показват горящи автомобили, кратер край детска площадка в парк "Шевченко" и удари срещу пешеходен мост.

Касапинът от Сирия се развихри в Украйна

Новият командващ на руските сили в Украйна е ген. Сергей Суровикин, който между другото е първият командир на Обединената група войски за "специалната операция, чието име Москва назова. Назначението му бе обявено в събота, часове след взрива на Кримския мост.

Той е най-известен от времето, когато е командвал руските войски в Сирия, където Москва се намеси в защита на режима на Башар Асад.

Правозащитната организация "Хюман райтс уоч" посочи Суровикин като един от командирите, които може би носят основната отговорност за нарушения на човешките права по време на офанзивата през 2019-2020 г. в сирийската провинция Идлиб, когато сирийските и руските сили извършиха десетки въздушни и наземни атаки срещу цивилни цели и инфраструктура, нанасяйки на удари по домове, училища, здравни заведения и пазари.

Това не беше първият път, когато руските сили бяха обвинени във военни престъпления в Сирия.

Войските на Кремъл, работещи със сирийците, предприеха едномесечна кампания за бомбардировки на контролирана от опозицията територия в Алепо през 2016 г., убивайки стотици цивилни, включително 90 деца, с безразборни въздушни удари, касетъчни боеприпаси и запалителни оръжия, поразяващи цивилни цели, включително медицински заведения, припомня сайтът "Политико".

Сега Сувовикин явно прилага същите тактики в опит да обърне тенденцията на войната в Украйна, която Русия започна да губи.

Путин заплаши с "твърди" отговори

Руският президент Владимир Путин свика по-късно заседание на Съвета за сигурността и обяви, че ударите са в отговор на "терористични операции" на руска територия.

"В случай, че продължат опитите за провеждане на терористични операции на наша територия, отговорите от страна на Русия ще бъдат твърди, а техният мащаб ще съответства на нивото на заплаха срещу Руската федерация", каза Путин.

Руският президент каза, че Москва днес е извършила атаки с далекобойни ракети по украинската енергийна, военна и комуникационна инфраструктура в отговор на атаката през уикенда срещу жизненоважния мост, свързващ Русия с анексирания Крим.

Украински официални представители тържествуваха след експлозията, но Киев не пое отговорност за нея, отбелязва Ройтерс.

Назначеният от Москва губернатор на Крим заяви, че Русия вече е щяла да спечели своята "специална военна операция", ако подобни удари са били нанасяни всеки ден. Лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров, който открито критикува руското военно ръководство и не веднъж е призовавал за по-агресивна кампания, заяви, че е изключително доволен от днешния ракетен обстрел.

Ракети до детски площадки

От началото на войната Киев е бил на няколко пъти под руски ракетен обстрел. Днешният, първи от месеци насам, е най-интензивният досега, посочи ДПА.

Кметът на Киев Виталий Кличко призова в "Телеграм" съгражданите си да потърсят убежище заради руския ракетен обстрел срещу центъра на града, предаде Укринформ.

