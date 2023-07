Руски самолет се разби в Азовско море близо до плаж (обновена)

Руски щурмовик Су-25 се е разбил в Азовско море близо до град Ейск. Пилотът е успял да катапултира и според руските власти е спасен.

Първоначалната информация бе противоречива, тъй като според някои източници в социалните мрежи пилотът се е оплел във въжетата на парашута и не е оцелял.

Споделени в социални медии видеоматериали показват парашут, който се спуска над морето близо до плаж, и пада във водата.

Няма пострадали цивилни.

По първоначални данни двигателят на самолета е отказал по време на учебно-тренировъчен полет.

Russian Sukhoi Su-25 down.

Collapsed just into the sea near Yeisk. pic.twitter.com/1bGniAHueU — Illia Ponomarenko ???????? (@IAPonomarenko) July 17, 2023

Ейск е курортен град на брега на Азовско море, в руския Краснодарски край, близо до контролираната от Русия част на украинската Донецка област.

Двумоторният щурмови самолет Су-25 е на въоръжение в съветските и руските ВВС от 80-те години на миналия век. Той е използван масово по време на нападателните действия на Русия в Украйна.

Руските военновъздушни сили претърпяха поредица от катастрофи, които според някои наблюдатели са резултат от по-големия брой полети в условията на сраженията в Украйна.