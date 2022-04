Руските мигранти заради войната в Украйна са посрещани със смесени реакции в Грузия

Няколко дни след като Русия нахлу в Украйна на Дмитрий, служител в сектора на информационните технологии от Санкт Петербург, му се наложило да направи тежък избор: да се премести в Тбилиси или да изгуби работата си.

След като западните държави наложиха санкции срещу Русия, мултинационалната компания, за която той работел уведомила служителите си, че ще прекрати своята дейност в Русия и ще се премести в столицата на Грузия. "Казаха ни, че ще ни подкрепят за преместването, или може да напуснем", заяви 23-годишният мъж, който помоли да не се представя с истинското си име. В рамките на седмица той бил на самолет за Тбилиси заедно с други руснаци, стегнали багажа си по различни причини - от опит за избягване на санкциите до гняв заради войната и страх от репресии срещу поддръжници на опозицията.

По оценки на неправителствената организация "ОК руснаци", която помага на руснаци, противопоставящи се на инвазията, да избягат в чужбина, 300 000 руснаци са напуснали страната от започналата на 24 февруари, според Москва, "специална операция" за демилитаризация на Украйна. Фондация "Томсън Ройтерс" не можа да потвърди по независим път данните на сдружението. По данни от социологическо проучване, проведено онлайн от "OK руснаци" в средата на март, мнозинството от напускащите са млади, квалифицирани професионалисти, като около една трета от общия брой са специалисти от IT сектора. Русия въведе редица мерки в подкрепа на IT компаниите и изключи възможността за въвеждане на ограничения на международните пътувания на работещите в сектора, съобщи руската осведомителна агенция Интерфакс.

Много от напускащите родината си руснаци са се насочили към Грузия, Турция и Армения, привлечени от безвизовия режим и вече установилите се там руски общности, но не всички са били посрещнати с отворени обятия.

В Грузия, бивша съветска република, изгубила краткотрайна война с Русия през 2008 г. и която по настоящем не контролира около една пета от своята територия, където са разположени руски войски, някои хора гледат на притока от бежанци с подозрение. Някои от пристигащите с коли в страната руски шофьори са покрили червено-синьо-белите знамена на регистрационните си номера - понякога с лепенки със синьо-жълтия флаг на Украйна.

ПОДКРЕПА ЗА УКРАЙНА

Грузия не е наложила санкции срещу Русия заради инвазията, но по данни от социологически проучвания преобладаващото мнозинство от грузинците изразяват подкрепа за Украйна. Нодар Рухадзе, активист за граждански права от базираната в Тбилиси антикремълска група "Движение срам", изрази опасения, че поддръжници на руския президент Владимир Путин може да пристигат заедно с хората, бягащи от репресии у дома. Тяхното присъствие представлява потенциален проблем за сигурността, каза той и добави, че неговото движение призовава за въвеждането на визов режим и проверки на миналото на новопристигащите. "За жалост не можем да различим кой подкрепя режима на Путин и кой - не", заяви Рухадзе, който е бил задържан през март на митинг в подкрепа на Украйна в Тбилиси.

В началото на миналия месец една от водещите банки в Грузия започна да изисква от руснаците, откриващи си сметки, да подписват декларация, осъждаща "агресията на Русия в Грузия и Украйна", въпреки че изискването по-късно беше отменено.

По улиците на Тбилиси активисти разлепват плакати с КюАр код, препращащ уж към интернет сайтове, даващи полезни съвети за ресторанти и други дейности. Вместо това, четците на кодове биват пренасочени към уебстраници, показващи ефектите от руски обстрел в Украйна. И докато наемите в страната са се повишили почти двойно през последния месец заради скока в търсенето, дължащ се на новопристигналите, много хазяи отказват да отдават жилищата си на руснаци, каза Нутса Немсадзе от агенцията за недвижими имоти "ДазХоумс". "Не разбирам защо правят това", заяви тя. "(Руснаците) не са Путин."

РУСКИ КОМПАНИИ

Олга Кустова, 35-годишен инженер и поддръжник на лежащия в затвора критик на Кремъл Алексей Навални, каза, че макар да разбира колебанията към руснаците, тя ги намира и за малко "обидни".

"От една страна е напълно ясно. Ние сме руснаци и руснаците са агресори", заяви тя от апартамента в Тбилиси, който наела в края на февруари, след като напуснала Санкт Петербург със своя съпруг, двете им деца и майка си.

"Но в личен план, разбира се, е малко несправедливо за нас, защото отдавна се опитваме да се борим с този режим", каза Кустова.

Грузинското правителство от своя страна се опитва да извлече дългосрочни ползи от изтичането на талантливи хора и на компании от Русия, като същевременно се опитва да не дразни Москва.

Въпреки че наложи санкции, правителството на Грузия се старае да попречи на някои доброволци да отидат да се бият в Украйна и заплаши да изправи грузинския президент пред съда заради това, че се е отправил на проукраинска дипломатическа обиколка без негово одобрение.

"Полагат се сериозни усилия да бъдат убедени много международни компании, които действаха в Украйна или Русия. . . да прехвърлят операциите си в Грузия", каза миналата седмица министърът на икономиката Леван Давиташвили.

През последния месец руски граждани са регистрирали повече от 1000 компании в Грузия, сочат данни на медията "Ай факт" и офис площите в Тбилиси са препълнени. От февруари до март търсенето на работни бюра се е увеличило три пъти, каза Руска Чакветадзе, която е регионален мениджър в международната компания за отдаване на офис помещения "Интернешънъл уъркплейс груп".

НЕСИГУРНО БЪДЕЩЕ

Много руснаци обаче са изправени пред несигурни перспективи в чужбина. Повече от месец след като пристигнала в Тбилиси, Кустова каза, че не може да намери училище, в което да запише сина си.

В Истанбул, един от градовете, за който също заминаха много руснаци, някои от тях съобщават за трудности при откриването на банкови сметки, защото нямат съответното разрешение за престой. Безвизовото влизане в Турция им позволява да останат там до 90 дни.

Някои трудно намират къде да отседнат, защото кредитните им карти са престанали да бъдат активни, въпреки че Турция заяви, че е против санкциите срещу Русия и няма да налага такива.

Новопристигналите намират помощ в онлайн групи срещу войната като "ОК руснаци" и "Арката", които предоставят настаняване, съвети и средства на нуждаещите се.

Някои руснаци се опитват да отидат другаде.

"Вероятно ще остана тук още две седмици и ще замина за страна от ЕС", каза Максим Поляков, 37-годишен журналист от руската регионална онлайн медия "7х7".

"Нашият екип реши да прехвърли някои хора (в Европа) за три или четири месеца. Не може да си правим планове. . . както преди, защото никой не знае какво ще стане", обясни Поляков.

Ирина - 38-годишна, опозиционно настроена учителка от Санкт Петербург - заминала за Истанбул в началото на март, защото се страхувала за сигурността си. Тя оставила своя съпруг и трите им деца. Семейството се надява да се събере отново в трета страна.

"Вярвахме, че макар не всичко да е съвършено в страната ни, ние все пак можем да променим много неща. . . като бъдем активни в политиката, гражданското общество и гражданското образование", каза Ирина, която пожела да се представи само с малкото си име.

"Сега животът показва, че сме грешили. Очакват ни несигурност и трудни предизвикателства", каза още тя.

По БТА