Руският патриарх: На загиналите във войната ще бъдат измити всички грехове

Смъртта на бойното поле във войната между Русия и Украйна е саможертва, която ще измие всички човешки грехове, каза руският патриарх Кирил във видеобръщение.

В него той определя войната като братоубийствена.

"Църквата се моли тази война да приключи възможно най-скоро. И възможно най-малко братя да се избият в нея", казва Кирил.

"Едновременно с това църквата осъзнава, че човек, движен от чувството на дълг, от необходимостта да изпълни своята клетва, оставяйки верен на своето призвание и в изпълнение на своя дълг загине, той несъмнено е извършил деяние, равносилно на жертва. Той се е жертвал за другите и сме уверени, че тази жертва измива всички грехове, които човек е извършил", казва руският патрирах.

Изявлението му е публикувано от беларуския сайт NEXTA.

? Putin's Patriarch Kirill again blessed Russian servicemen to death and murder



The patriarch's philosophy is quite simple: go and kill Ukrainians. If you die, the church will forgive you all your sins as a victim.



Profitable offer? pic.twitter.com/zVR5O09g3j