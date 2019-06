САЩ и Мексико се разбраха за михгрантите, Тръмп се отказа от митата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ и Мексико са постигнали съгласие по въпроса за незаконната миграция. Той каза, че планираните мита от 5% върху мексиканския износ няма да бъдат въведени.

"САЩ и Мексико постигнаха споразумение. Митата, предвидени да влязат в сила от американска страна срещу Мексико, са отменени за неопределено време", написа Тръмп в Туитър.

Той допълни, че в скоро време ще бъдат публикувани детайли за сделката. По думите му Мексико ще вземе "силни мерки, за да спре миграционния поток през страната по посока на южноамериканската граница".

"Това ще позволи да се намали до голяма степен, или да се елиминира, незаконната имиграция, идваща от Мексико в САЩ", посочва Тръмп.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....