Шон Пен напусна Украйна пеша

Дни след като беше в Киев, за да заснеме сцени за документалния си филм за руското нашествие в Украйна, холивудският актьор и режисьор Шон Пен се оказа сред хилядите бегълци, искащи да достигнат до Полша, съобщи Ройтерс.

Той публикува снимка в Туитър, на която е с раница и дърпа багаж на колелца, докато върви по път между автомобили в колона.

"Аз и двама колеги вървяхме мили до полската граница, след като изоставихме автомобила си край пътя", написа Шон Пен към снимката. "Почти всички автомобили на снимката бяха само с жени и деца, предимно без багаж, като колата е единствената им принадлежност."

Шон Пен не обяснява защо са изоставили автомобила си.

Говорителката на Шон Пен в Лос Анджелис Мара Бъксбаум написа в имейл до Ройтерс, че Шон Пен е напуснал безопасно Украйна. Тя не отговори на въпросите къде е той сега или как е напуснал Украйна.

Пен беше в Киев миналия четвъртък, като присъства на брифинг на президента Володимир Зеленски през първия ден от руското нападение. Той правеше запис за документален филм за кризата, съобщиха тогава от канцеларията на Зеленски.

"Шон Пен е сред тези, които подкрепят Украйна в Украйна. Страната ни му е благодарна за тази проява на кураж и честност", гласеше изявлението. В него се казваше също, че Шон Пен е интервюирал украински политици и военни, както и журналисти за филма, за който е посетил Украйна и през ноември.

В изявление миналата седмица лауреатът на две награди "Оскар" нарече украинския народ "исторически символ на смелостта", а Украйна - "върха на копието за демократичното приемане на мечтите".

"Ако им позволим да се бият сами, американската ни душа е загубена", написа Пен.

Холивудският актьор и режисьор е известен политически активист. Той взима присърце и различни хуманитарни каузи, като подпомагането на пострадалите от урагана Катрина, от земетресението в Хаити през 2010 г., от наводненията в Пакистан през 2012 г.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH