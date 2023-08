"Шпионинът до нас". Арестуваните във Великобритания българи са се представяли за журналисти (обновена)

Тримата българи, които бяха арестувани във Великобритания по подозрение в шпионаж в полза на Русия, са се представяли за журналисти, съобщава “Таймс“.

При претърсванията, извършени от Скотланд Ярд в домовете им, са открити фалшиви журналистически карти и дрехи, брандирани с логото на популярните научно-популярни канали Discovery и National Geographic.

