Шварценегер сам асфалтира дупка, оказа се, че е сбъркал (видео)

Холивудският актьор и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер лично се зае с дупките по пътищата в квартала, в който живее. Заедно със свои приятели той собственоръчно асфалтира една от тях, но малко по-късно се оказа, че е сбъркал и дупката може би отново ще трябва да бъде отворена.

Акцията по запълването бе заснета и пусната в личния му туитър профил, където терминаторът има над 5.1 млн. последователи. Във видеото се вижда как бригадата изсипва асфалт от чували и после подравнява с лопати.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT