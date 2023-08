Спасени са всички от авариралия лифт в Пакистан (обновена)

Всичките осем души, включително шестима ученици, блокирани в продължение на часове в заседнал кабинков лифт високо над отдалечена пакистанска долина, бяха изведени на безопасно място късно във вторник, съобщиха от спасителната служба, цитирана от Би Би Си и АФП.

"Спасителната операция е приключила. Двамата възрастни бяха спасени последни", заяви Билал Файзи, служител на пакистанската служба за спешна помощ.

Авариралата кабинка в Пакистан висеше цял ден на височина около 900 фута (274 метра) над бездната в планината Хиндукуш.

Спасените деца и възрастни бяха измъкнати с помощта на хеликоптер, който успя да достигне до кабинката въпреки силния вятър.

Спасителната операция в Пакистан прикова вниманието на целия свят във вторник.

Децата са пътували към училище в планински регион, когато се е случил инцидентът.

Кабинката се крепеше само на едно въже.





Заради силния вятър дълго време хеликоптерите не можеха да ги спасят.

Децата са от планинско село и всеки ден вървят по два часа в посока до училище в съседно село.

Децата са на възраст между 10 и 15 години и състоянието на някои от тях бе влошено.

Тази сутрин лифтът вече е бил направил четири курса от и към училището. Въжетата се скъсали на петия курс.

Много деца, които живеят в отдалечени и планински части в Пакистан, разчитат на лифтове, за да стигнат до училище, а след това да се приберат обратно у дома. Някои от машините нямат редовна поддръжка и могат да бъдат рискова форма на пътуване.