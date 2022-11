Статуята на голия Путин върху златна тоалетна се продава на търг

Чешка активистка група продава на търг скулптура на руския президент Владимир Путин, седнал гол върху златна тоалетна чиния, като приходите от продажбата ще отидат за закупуване на боен дрон за Украйна, съобщи сайтът "Политико". Инсталацията, наречена "Голи убийци", изобразява също и беларуския лидер Александър Лукашенко, който е седнал в скута на Путин и държи в ръка окървавен хокеен стик.

This work, called #NakedKillers, created by Barbora Zichová, has featured various in many #Czech protests since 2021.



Now it is for sell. The proceeds will be used to buy a strike drone for the #Ukraine army. We start at 10.000€.



Who will bid more? pic.twitter.com/Q2JcVxThxl — Kaputin Official (@Kaputin_Off) November 16, 2022

Статуята е замислена като критика на охолния и луксозен начин на живот на Путин, но след откриването ѝ през 2021 г. променя външния си вид и атрибути няколко пъти, адаптирайки се към актуалните събития.

Автор на концепцията е гражданският активист Отакар ван Гемунд, основател на групата "Капутин". Той е вдъхновен от руския опозиционен политик Алексей Навални и неговото разследване за двореца на Путин на брега на Черно море, където според информациите само четките за тоалетни струват 15 000 евро. По-късно четките за тоалетна станаха един от символите на съпротивата по време на протестите в Русия срещу режима на Путин.

Затова и скулптурата на руския президент го изобразява с четка за тоалетна в едната ръка. В другата държи макет на окървавена пералня – домакинският уред, станал символ на мародерствата на руснаците в Украйна.

След като в украинския град Буча бяха открити доказателства за зверствата на руски военни, към статуята на Путин бе добавена фигура на цивилна жертва в найлонов чувал, която стои под пиедестала, върху който е статуята. На врата на Путин виси синджир с огромна златна буква "Z", с която са обозначени руските оръжия и техника в Украйна и която стана основен символ на подкрепата в Русия за настоящата война.

"Това е символ на перверзността на руския режим, неговата мафиотска естетика и тоталитарен деспотизъм", каза Отакар ван Гемунд на пресконференция, добавяйки, че в неговите очи статуята показва, че Путин само се преструва на силен.

Определената начална цена е 10 000 евро, а търгът продължава до 20 декември.

Групата "Капутин" действа в Чехия от 2014 г. насам. Членовете ѝ са си поставили за цел да извършват реални "подривни" действия, които да отворят очите на обществеността в Европа за престъпленията на режима на Путин и неговите сателити.