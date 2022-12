Статуята на Христос грейна в златисто и зелено. Тридневен траур за сбогуване с Пеле

Смъртта на бразилската футболна легенда Пеле доведе до вълна от съпричастност не само в Бразилия, но и по целия свят. Прощални послания в памет на футболиста отправиха както световни лидери, футболния елит, така и най-близките на футболиста. В Рио де Жанейро решиха да отдадат почит към Краля на футбола, като статуята на Христос Спасителя, която е символ на града, бе осветена в златисто и зелено в негова памет.

Бразилското правителство обяви тридневен национален траур след смъртта на легендарния футболист.

В указа, публикуван в официалния вестник с подписа на президента Жаир Болсонаро, се посочва, че "в знак на тъга за смъртта на Едсон Арантес до Насименто Пеле, в цялата страна е обявен тридневен национален траур от публикуване на този указ."

Болсонаро сподели в своя Twitter акаунт за смъртта на Пеле:

"Моля се на Бог цялото му семейство и приятели да преминат през тези трудни дни. Пеле превърна футбола в изкуство и забавление и обяви името на Бразилия на света с футбола. Пожелавам търпение на неговото семейство и фенове." .

Междувременно стана ясно, че погребението на Пеле ще се състои на 3 януари на стадион Сантос, където протече по-голямата част от кариерата му.



Сн. БГНЕС

Пеле почина в четвъртък в болница "Алберт Айнщайн" на 82-годишна възраст. Губернаторът на Сао Пауло Родриго Гарсия обяви седемдневен траур. Освен това той е решил да кръсти булеварда, който се строи в момента на входа на Сантос, "Крал Пеле".

Причината за смъртта е множествена органна недостатъчност, резултат от проблемите, породени от рака на дебелото черво, който легендата имаше.

Тялото на Пеле ще бъде откарано на стадиона на Сантос "Урбано Калдейра", където почитателите му ще могат да му отдадат последна почит.

Пеле е единственият трикратен световен шампион в историята в статута на футболист (1958, 1962, 1970). На клубно ниво той игра за Сантос и Ню Йорк Космос. Той е голмайстор номер 1 в историята на бразилския национален отбор със 77 попадения. На Мондиал 2022 в Катар Неймар изравни това постижение.

Играчът е включен в Книгата на рекордите на Гинес като автор на 1279 гола в кариерата си.

Дъщеря му Кели Нашименто : "Още една нощ заедно"

Дъщерята на Пеле сподели вълнуваща снимка с баща си в социалните мрежи, при която те се радват "на още една нощ заедно", докато той е на лечение в болница.

"Още сме тук. Борим се с вяра. Още една нощ заедно", написа тя.

Футболният елит също изказа своята почит към Пеле.

"Преди Пеле числото "10" беше просто цифра. Прочетох това изречение някъде, в някакъв момент от живота си. Но това красиво изречение е непълно. Бих казал, че преди Пеле футболът е бил просто спорт. Пеле промени всичко. Той превърна футбола в изкуство, в забавление. Той даде глас на бедните, на чернокожите и най-вече на всички: Това даде видимост на Бразилия. Футболът и Бразилия издигнаха статута си благодарение на краля! Той си отиде, но магията му ще остане. Пеле е ВЕЧЕН!", Неймар, Бразилия.

Лионел Меси, Аржентина:

"Почивай в мир, Пеле."

Кристиано Роналдо, Португалия:

"Изказвам най-дълбоки съболезнования на цяла Бразилия и по-специално на семейството на г-н Едсон Арантес до Насименто. Простото "сбогом" с вечния крал Пеле никога няма да е достатъчно, за да изрази болката, която обхваща целия футболен свят в този момент. Вдъхновение за милиони хора, за него ще се говори вчера, днес, завинаги. Привързаността, която винаги показваше към мен, беше взаимствана във всички моменти, които споделяхме, дори и от разстояние".

Килиан Мбапе, Франция:

"Краля на футбола ни напусна, но заветът му няма да бъде забравен. Почивай в мир".

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отдаде почит към един от най-великите футболисти в историята Пеле, който в четвъртък почина на 82-годишна възраст.

"Благодаря ти, Кралю, почивай в мир. Номер 10 на Бразилия, вечният шампион на света", написа Стоичков в Инстаграм, където публикува снимка на Пеле с екипа на Бразилия.

Още в началото на месеца носителят на Златната топка изрази думи на възхищение към Пеле, който в последните години се бореше с рак на дебелото черво.

"Във футболното царство Краля винаги ще е един! Моето вдъхновение да вкарвам голове! Благодарен съм на Господ, че ме запозна с Пеле! Сега се моля да му даде сили да спечели битката с болестта!", написа Стоичков във Фейсбук в началото на декември.

Публикацията му бе придружена от снимка на двамата.

Световните лидери също изразиха своята съпричастност към футболиста.

Президентът на САЩ Джо Байдън изрази съпричастността си в туитър.

"За спорта, който обединява света като нищо друго, възходът на Пеле - от скромно начало до футболна легенда, е история за това, което е възможно", казва той.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo