Украйна твърди, че руските сили получават "Старлинк" от трети страни, Мъск и Кремъл отричат

Руските сили получават терминали "Старлинк" незаконно от трети страни и засилват употребата им на фронта, каза днес говорител на украинската разузнавателна служба, цитиран от Ройтерс, без да представи доказателства.

Представителят на армията Андрий Юсов каза също, че в момента се работи за противодействие на използването на терминалите от Русия в окупираните части на Украйна.

Това става броени дни преди да се навършат две години от нахлуването на руските сили в страната, отбелязва Ройтерс.

Украйна, която ползва "Старлинк" за военни комуникации в конфликта си с Русия, заяви за първи път в неделя, че руските войски използват системата в районите на Украйна, които са под техен контрол.

По-рано Илон Мъск, който е главен изпълнителен директор на Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), се противопостави на съобщения за продавани комуникационни терминали Starlink на Русия.

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.