УНИАН: Украинските спецслужби са взривили Кримския мост

Часове след взрива, който повреди Кримския мост, украинската новинарска агенция УНИАН съобщи, че това е било операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Украинската агенция не разкрива източниците си.

Прессекретарят на СБУ Артьом Дехтяренко казва, че подобни въпроси няма да бъдат коментирани. "Ролята на СБУ или който и да е държавен орган на "Украйна" ще коментираме след окончателната ни победа", казва той пред УНИАН, цитирана от "Сега".

"Вашингтон поуст" също съобщава, че зад взрива стои украинското разузнаване. Източник на информацията е човек от украинското правителство.

В събота сутринта част от Кримския мост се срути след експлозия, която причини пожар на преминаваща в същия момент по съоръжението влакова композиция. Основната версия е, че е взривен товарен автомобил, който е подпалил седем вагона от влака.

Едното платно за автомобилно движение е паднало във водата. Проходима обаче е другата секция от автомобилната част на моста, като по-късно в събота по нея бе пуснато движението на леки коли и автобуси.

Руското транспортно министерство съобщава, че до края на деня ще тръгнат и влакове. Товарните камиони ще трябва да използват фериботи.

Поне трима загинали

Най-малко трима души са загинали при експлозията, съобщи от Следствения комитет на Русия. Предполага се, че това са пътниците от лек автомобил, който е бил до взривения камион. Към момента от водата са извадени телата на двама души, мъж и жена, самоличността им се установява.

Разследващите установиха собственика на камиона, който се е взривил на моста. Той е жител на Краснодарския край в Русия. В момента се проучва маршрутът на движение на автомобила и друга документация. "Възстановяването на Кримския мост ще започне, веднага след като служителите на реда приключат работата си", обяви ръководителят на региона Сергей Аксенов в своя канал в Telegram.

На кадрите, публикувани от очевидци в социалните мрежи, се вижда как огромни огнени кълба са обхванали поне два вагона от влак на моста, докато над небето се издига черен дим. В близкия град Керч много къщи са с изпочупени стълка заради взрива.

"Днес в 06:07 на автомобилната част на Кримския мост от страната на Таманския полуостров стана взривяване на товарен автомобил, повлякло след себе си запалването на седем цистерни с гориво от влак, движещ се към Кримския полуостров. Има частично срутване на две секции от автомобилното платно", се казва в съобщението на руския Национален антитерористичен център.

Another video of damage to the bridge from this morning. https://t.co/0MEUA1VBXC pic.twitter.com/cgQtCwJqeC — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

Властите на анексирания Крим обвиниха украинската страна за взрива на моста, станала в утрото след рождения ден на президента Владимир Путин. Ръководителят на кримския парламент Владимир Константинов заяви, че това е дело на "украински вандали".

Михаил Подоляк, съветник на украинския президент, даде да се разебере, че зад този взрив стои Украйна. "Крим, мостът, началото. Всичко незаконно трябва да бъде разрушено, всичко откраднато трябва да се върне на Украйна, всичко, което принадлежи на руската окупация, трябва да бъде прогонено", написа той в Туитър.

.Дмитрий Песков, прессекретарят на президента на Русия Владимир Путин, съобщи, че държавният глава е наредил да бъде създадена правителствена комисия, която да разследва причините за експлозията.

Фериботни връзки

Арките, под които минават корабите под моста, не са повредени и движението на плавателни съдове пред протока не е спряно. Русия ще пусне фериботна връзка, която да замести движението на товарните камиони по моста. В близко бъдеще ще бъдат пуснати пътнически кораби с капацитет над 100 души между Крим и Краснодарския край.

Автомобилните фериботи също се тестват, каза пред журналисти Николай Лукашенко, изпълняващ длъжността министър на транспорта на Крим. По думите му в момента тече пускането в експлоатация на два ферибота.

Междувременно от Крим към другите региони на Руската федерация е създаден сухопътен транспортен коридор през анексираните тертории.

"Крим е обезпечен с храни и петролни продукти. Стратегическите петролни хранилища са запълнени", съобщи Олег Крючков, съветник на руския лидер на Крим в своя канал в "Телеграм"..

Напрежение на Кримския полустров

След експлозията на Кримския мост Министерството на промишлеността на Крим първо съобщи, че продажбата на хранителни стоки ще бъде ограничена до 3 кг на човек. В същото време пред бензиностанциите в Керч се извиха дълги опашки от автомобили, съобщава местна радиостанция.

По-късно публикацията за ограничената продажба на храни беше изтрита, а министерството обясни, че ограниченията били въведени по време на пандемията. Така че нищо ново не се било случило.

"Информацията беше премахната, защото хората започнаха да я разбират погрешно. Ограниченията в магазините бяха въведени по време на пандемичния период, съответните съобщения бяха публикувани навсякъде, сега няма ограничения", каза заместник-министърът на индустриалната политика на Република Крим Ирина Мезавцова.

Властите в Крим твърдят, че имат запасите от хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост до 55 дни.

Граждани обаче съобщават, че всъщност има забрана запродажба на над 3 кг храни в някои магазини.

Реакциите

"Добро утро, Украйна!", написа във Фейсбук Алексей Данилов, който е секретар на Съвета по национална сигурност на Украйна:Той публикува на страницата си колаж със снимки от горящия Кримски мост и видео на Мерилин Монро, която изпълнява песента "Happy Birthday, Mr. President". На 7 октомври Владимир Путин отпразнува своя 70-ти рожден ден.

"Железопътни и автомоблилни участъци от Кримския мост са повредени, възстановяването им изисква време. Това означава, че снабдяването на руските войски на юг ще бъде затруднено. През Керченския мост още дълго няма да минава военна техника, боеприпаси, гориво", написа Антон Геращенко, съветник на вътрешния министър на Украйна:

Урмас Рейнслау, външен министър на Естония, написа: "Естония безусловно приветства това и поздравява украинските специални сили, които вероятно стоят зад тази операция".

Очевидно щастлив бе и Роберт Бедрон, който е полски политики депутат в Европарламента:

"Балсам за сърцето, още повече, че вчера Путин имаше рожден ден. Хубаво е, че Путин получи такъв подарък. Надявам се да полечи и още", коментира той.

Емоциите бяха на обратния полюс в Русия. "Гледам и не вярвам на очите си. Гледам и не вярвам. Вероятно сега нещо ще предприемем. Със сигурност. Нима е истина?", пита се Олга Скабеева, водеща на пропагандното ток щоу "60 минути" по телевизия "Россия 1"

Маргарита Симонян, главен редактор на телевизия Russia Today, написа само: "И?".

"Но за моста трябва да се отговори най-сурово. Киев, Лвов, Одеса, Харков, Житомир. Стига толкова!", казва Антон Красовский, директор на рускоезичния канал Russia Today.

АП: Унизително поражение за Путин

Експлозията на Кримския мост се случи само ден след като руският президент Владимир Путин навърши 70 години. Това е унизително поражение за Путин, което би могло да го предизвика да повиши залозите в неговата война в Украйна, отбеляза Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

АП отбелязва, че Кримският полуостров има символично значение за Русия и е от ключово значение за поддръжката на нейните военни операции в южната част на Украйна.

Ако мостът бъде изваден от строя, това би направило снабдяването на полуострова значително по-трудно.

Въпреки че Русия превзе украински региони северно от Крим в началото на инвазията и построи сухопътен коридор по брега на Азовско море, Украйна напредва в своята контраофанзива, за да си ги върне, се казва в коментарът на агенция.

Украински официални представители многократно са заплашвали, че ще нанесат удар по моста. През август в Русия избухнаха редица експлозии в авиобаза и в склад за боеприпаси в Крим, което подчерта колко уязвима е тя.