Възможна ли е връзка между пазаруването и ученето?

Животът е като учебен час, при който никога не бие звънецът за междучасие – човек се учи, докато е жив.

Не, това не е някакъв вдъхновяващ цитат от книга за личностното развитие или пък заучена фраза от поредния семинар на тази тема - просто животът е най-големият учител, който ежедневно ни предоставя всевъзможни уроци, изграждащи нашия мироглед не само към заобикалящото ни, но и към света. Независимо от възрастта си всеки ден ние можем да научаваме по нещо ново, не само от информационните или образователни материали, с които се срещаме постоянно, но и от разговор с непознат в градския транспорт, или пък битова ситуация в любимото ни квартално магазинче - животът е поредица от случки, а случките са ценни уроци.

Паралелно обаче с житейските уроци, ние трябва да полагаме и усилия, за да усвоим най-добрите и правилни образователни средства, с които да се изградим като личности и с които да допринесем светът да стане едно по-добро и развито място. Получаването на качествени и ценни знания и тяхното периодично усъвършенстване е особено важна мисия, която може да изиграе важна роля както за самите нас, така и за нашите деца. Да предоставим възможност за образователно развитие на децата си, е стъпка, която до голяма степен може да изгради бъдещия им пълноценен живот. Затова е важно да полагаме сериозни усилия и да се опитваме да правим всичко възможно нашите наследници да израснат добре подготвени за сериозния живот, който тепърва им предстои.

Да вземем например важността от изучаването на чужди езици и по-специално английския език, който е международен инструмент за справяне с редица предизвикателства и цели в по-голямата част на света. Чрез неговото удобство и достъпност повечето водещи компании вече организират изцяло работния си процес - от кандидатстването за свободна позиция, до изнасянето на мотивиращи и делови срещи. Изучаването на чужд език е допълнително предимство за всеки млад човек, който иска да превземе света и който иска да отвори широко вратите пред себе си, за да покаже всичко, на което е способен.

