Видео: Путин, оставен да чака египетския си колега, прави нервни кръгчета

Владимир Путин бе заснет видимо изнервен да чака за среща с египетския си колега Абдел Фатах ас Сиси. Руския президент се разхожда неудобно, с ръце зад гърба, а мястото на египетския лидер е празно.

Putin had to wait for quite some time for the president of Egypt.



This is not the first time that foreign leaders have made Putin wait for their meetings. pic.twitter.com/WSaO1UWayN