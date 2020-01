Японският милиардер Маезава търси любима жена за полет до Луната

Ексцентричният космически турист Юсаку Маезава, който е първият пътник, платил за туристически полет с космическия кораб Starship на SpaceX през 2023 г., търси спътница в живота, която да му прави компания в пътешествието до Луната.

44-годишният японски милиардер помести обявата на своя сайт, където казва, че иска да сподели приключението със своята любима. Заявки на претендентки се приемат до 17 януари.

През лятото на миналата година Маезава бе избран от компанията на Илон Мъск за първия търговски клиент на полет до Луната.

Неотдавна Маезава се раздели с 27-годишната актриса Аяме Горико.

"Сега съм на 44 години. Тъй като чувствата на самота и празнота бавно започват да ме обхващат, има едно нещо, за което си мисля: Да продължа да обичам една жена", написа в Маезава в Туитър.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv