Започва третото издание на фестивала за късометражни филми Киноморфия

Първата част от третото издание на фестивала за късометражно филми Киноморфия ще се проведе между 31 август и 4 септември в кино „Влайкова“ в София. В рамките на пет прожекции, всеки ден от 18:00, ще бъдат показани общо 25 филма, сред които и 4 български.

Цялата селекция на тазгодишното издание на фестивала се състои от 55 филма, но организаторите са решили да разделят прожекциите на две: следващата част ще се проведе през ноември. Поради пандемията, фестивалът, който иначе трябваше да се проведе през май, се отложи за есента. Този път организаторите са решили да не продават билети: входът е свободен, но който има възможност и желание да подкрепи фестивала, ще може да го направи в буркан на входа на залата.

„Тема на третото издание на Киноморфия ще бъде Is There Anybody Out There, за което ни вдъхновиха Пинк Флойд и техния албум Стената. След трудните месеци на социална изолация, около нас сякаш се издигнаха много стени. Според нас късометражното кино е един чудесен начин да пробиеш стената, за да видиш кой е от другата страна. Заради финансовите последствия от пандемията пък решихме, да не продаваме билети. В същото време обаче, ограниченията заради вируса ще се спазват стриктно: ще пускаме не повече от 40 души, задължително с маски и през един, ако не са заедно,“ разказва Петър Минов, един от основателите на фестивала.

Сред филмите, които ще бъдат показани в тази първа част на Киноморфия има и 4 български заглавия: „Пъпът на София“ на режисьорката Мая Йоцова е експериментален документален филм, портрет на центъра на София. Той ще бъде показан в понеделник, в компанията на два полски и два финландски филма.

Прожекцията във вторник ще започне с филма на Петя Иванова „Батут“с участието на Иван Бърнев в главната роля. В сряда пък германският филм „Товар“ (Cargo) ще разкаже истинския случай от 25 август 2015, когато на австрийската магистрала край Пандроф бе намерен изоставен хладилен тир със 71 загинали бежанци. Австрийските власти тогава арестуваха трима българи по случая, сред които и шофьора на станалия тогава известен камион-ковчег. Главната роля във филма на режисьорката Кристина Турнатес се изпълнява от българския актьор и режисьор Ованес Торосян.

Последният ден от първата част на фестивала ще започне с документалния филм на Петър Вълчев „Монолог в антракта“. Той е посветен на прима балерината на Софийската национална опера и бaлет, Веса Тонoва.

Останалите филми са от Полша, Словения, САЩ, Иран, Франция, Финландия, Катар и др. Освен игрални и документални филми, селекцията включва още анимационни филми, експериментално кино, както и един мюзикъл.

„Ние обичаме късометражното кино заради свободата, която дава тази форма на авторите да разказват истории по нетипичен начин. Такива са и филмите, които селектираме: те са смели и не следват сляпо предписанията на жанра. Основахме фестивала преди три години, защото си дадохме сметка, че българската публика има много рядко – ако изобщо – възможност да се докосне до изобилието от изключително качествени и дръзки филми от световното късометражно кино. Особено интересно е документалното кино, което експериментира с жанра. Затова този път селектирахме по-голям брой документални филми. Следващите стъпки за нас ще бъдат във втората част през ноември да разширим Киноморфия повече в тази посока.“ разказа още Минов.

Филмите на Киноморфия можете да гледате всеки ден през следващата седмица (31 август, понеделник – 4 септември, петък) от 18:00 в кино „Влайкова“ в София, ул. Цар Иван Асен II11. Програма и информация за филмите можете да намерите на сайта на фестивала и на страницата на събитието във Фейсбук. Входът е свободен.