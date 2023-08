Зеленски благодари на Република Северна Македония за подкрепата

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Република Северна Македония за присъединяването ѝ към декларацията на Г-7 в подкрепа на гаранциите за сигурност на Украйна, съобщи МИА.

"Благодарен съм на Република Северна Македония, че се присъедини към декларацията на Г-7 в подкрепа на гаранциите за сигурност на Украйна и стана 15-ата страна, която го направи. Оценявам личните усилия на министър-председателя Димитър Ковачевски за укрепване на партньорството между нашите страни", написа Зеленски в социалната мрежа Екс (бившата Туитър).

I am grateful to North Macedonia for joining the G7 Declaration in support of security guarantees for Ukraine and becoming the 15th country to do so. I appreciate Prime Minister Dimitar Kovačevski’s @DKovachevski personal efforts to strengthen our countries’ partnership ???????????????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023

Страните от Г-7 в кулоарите на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през юли обявиха международна рамка за дългосрочни гаранции за сигурност за Украйна, насочени към укрепване на отбраната на страната от Русия.

Г-7 потвърдиха своя ангажимент към стратегическата цел за свободна, независима, демократична и суверенна Украйна, в рамките на нейните международно признати граници.