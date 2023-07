Зеленски: Благодаря ти, България, за защитата срещу руския геноцид

"Искам да благодаря на България за подкрепата и защитата на животите на нашите хора. България е защитница, противник на геноцида, който води Русия срещу нашата страна", каза украинският президент Володимир Зеленски в четвъртък при първата си визата в София. За пристигането си в България Зеленски първо съобщи в Туитър, а по-късно от правителствената пресслужба потвърдиха информацията.

Зеленски на летище София, сн. Министерски съвет

"Ще проведа важни разговори с министър-председателя Николай Денков, ще се срещна с президента Румен Радев, с представители на правителството, парламентаристи, политици и журналисти. Подкрепа в областта на отбраната, евроатлантическата интеграция, срещата на върха на НАТО, гаранциите за сигурност и прилагането на формулата за мир", написа Зеленски в "Туитър", след като кацна на българска земя.

