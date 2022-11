Жителка на Херсон извади украинското знаме, скрито в градината й (видео)

В Туитър се появиха кадри на жена от Херсон, която след оттеглянето на руснаците изравя украинско знаме, което е скрила в градината си по време на руската окупация на региона.

На клипа се вижда как жената повдига бетонна плоча и изважда найлонов плик със знамето вътре.

След това жената се усмихва, докато вдига знамето и го развява в градината си.

Украински войски навлязоха в центъра на Херсон в петък, след като Русия се оттегли от единствената регионална столица, която беше превзела от началото на инвазията си през февруари.

Оттеглянето бележи третото голямо руско отстъпление във войната и първото, включващо отстъпването на толкова голям окупиран град насред голямата украинска контраофанзива, която върна на Киев части от източните и южните региони на Украйна.

Междувременно, компаниите за комунални услуги в Херсон не спират да работят за възстановяването на критична инфраструктура, повредена и минирана от бягащите руски сили.

Губернаторът на област Херсон Ярослав Янушевич каза, че властите са решили да поддържат полицейски час от 17:00 до 8:00 сутринта и да забранят на хората да напускат или влизат в града като мярка за сигурност.

This Kherson lady hid our Ukrainian flag under the paving in her yard during occupation.



Now the flag will proudly fly again ???????????????? pic.twitter.com/i5nENSlZ3P