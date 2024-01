Звучи плашещо. Защо компания на Мъск имплантира мозъчен чип на човек? (Обновена)

Милиардерът Илон Мъск заяви, че компанията му "Нюралинк" (Neuralink) е извършила първата имплантация на мозъчен чип на човек, предаде Ройтерс.

"Първият човек получи имплант от "Нюралинк" и се възстановява добре", написа Мъск в "Екс" и добави, че първоначалните резултати от процедурата са обнадеждаващи.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.