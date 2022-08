Американски военни идват в България да подсилят източния фланг на НАТО

НАТО разполага американски войници в България като част от плановете на Алианса да брани източния фланг. Това съобщава мисията на САЩ в НАТО в профила си в Туитър.

"Завръщане с гръм и трясък. След 80 години 101-ва въздушнодесантна дивизия, известна като "Крещящите орли" (Screaming Eagles), се завръща в Европа. Близо 2400 войници ще бъдат разположени в Румъния, България, Унгария и Словакия, за да защитават източния фланг на НАТО, да успокоят нашите съюзници и да възпират нашите противници. #НиеСмеНАТО", се посочва в съобщението.

