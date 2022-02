Армани изключи музиката на ревюто си в Милано в знак на съпричастност към Украйна

Дизайнерът Джорджо Армани изключи музиката за ревюто си в рамките на Седмицата на модата в Милано и дефилето се проведе в тишина като знак на уважение към хората, страдащи от конфликта в Украйна, съобщават световните агенции.

Манекенки, облечени в къси якета в пастелни нюанси и лъскави черни и сребърни рокли с пайети, дефилираха на модния подиум в зловеща тишина, прекъсвана от аплодисменти от публиката.

"Какво бих могъл да направя? Мога само да дам сигнал за разбитото си сърце от трагедията чрез тишината", каза Армани след шоуто.

"Най-доброто, което можем да направим е да изпратим послание, че не искаме да празнуваме, защото нещо много обезпокоително се случва около нас", заяви 87-годишният дизайнер, видимо развълнуван, по-късно в кулоарите на шоуто.

"Мисля, че дрехите станаха още по-мощни чрез тишината", заяви той.

"Решението ми да не използвам никаква музика беше взето като знак на уважение към хората, въвлечени в разигралата се трагедия в Украйна", обяви по-рано в профила на бранда в Туитър дизайнерът. Изказването му беше написано на черен фон.

И мъжките, и женските модели на Джорджо Армани носеха черни кадифени палта, якета и панталони в есенно-зимната колекция за сезон 2022/23. Манекенки представиха електриково сини копринени вечерни рокли, блузи без ръкави с бродерии, дълги бели гащеризони и щампи на цветя.

Дефилето на Армани традиционно закрива Седмицата на модата в Милано. Ревютата този сезон се проведоха в присъствието на публика, а не виртуално както беше миналата година заради коронавирусната пандемия.

Mr Armani has chosen to not use any music at the #GiorgioArmani Fall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine. pic.twitter.com/IUXLhI2m7d