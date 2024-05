Чехия обяви за издирване генерал от ГРУ за диверсии

Чешката полиция обяви за издирване Андрей Аверянов, руски генерал от ГРУ, ръководил експлозиите във военни складове в Чехия и отравянето на Сергей Скрипал, съобщи разследващият журналист Христо Грозев в "Туитър". Той бе в основата на разследването, което разкри ролята на Аверянов в тези диверсии, съобщава изданието "Сега".

Czech authorities place Andrei Averyanov, Russia's assassination and sabotage czar and dirty old pervert Andrey Averyanov on the Most Wanted list over organizing the explosions in Vrbetice. @the_ins_ru , @bellingcat and @derspiegel first discovered his involvement in this… https://t.co/09wpRMaZpt pic.twitter.com/hsmklMao5U — Christo Grozev (@christogrozev) May 11, 2024

Според чешките следователи Аверянов ръководи акцията от 2014 г., по време на която руски агенти взривиха складове за боеприпаси във Врбетица в района на Злин. При тях загинаха двама души и бяха причинени огромни щети.

Съпрузите Елена и Николай Шапошникови, руски шпиони получили чешко гражданство, които също се разследват за диверсиите, са общували с Аверянов, който е бил ръководител на специалния диверсионен отдел на ГРУ по време на експлозиите.

Николай Шапошников е бил служител на оръжейната компания Imex Group, чиито боеприпаси се взривиха във Врбетице. Малко преди първия от двата взрива Шапошникови и генерал Аверянов се срещат в Лисабон.

Шапошникови също са уредили с фалшиви документи за посещение във Врбетице на агентите Анатолий Чепиг и Александър Мишкин, които според следователите най-вероятно са взривили складовете.

Аверянов, Чепиг и Мишкин са в Русия и едва ли ще бъдат предадени на Чехия.

Полицията във Великобритания също издирва Чепиг, Мишкин и Аверянов като отговорни за отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал през 2018 г.

Андрей Аверянов е офицер от руската армия от кариерата и бивш военен аташе в Норвегия. Днес той е заместник-директор на разузнаването на ГРУ.

Доскоро бе командир на поделение 29155, което стои зад почти всички големи диверсии в Европа, включително и зад взривяване на складовете на българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев.

Аверянов наскоро наследи значителна част от империята, принадлежала на Евгений Пригожин, бившия командир на наемниците на "Вагнер", чийто частен самолет беше взривен след неуспешния му метеж в Русия.