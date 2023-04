Далай Лама се извини задето целуна дете по устните и поиска да му "смуче езика"

Тибетският духовен водач Далай лама поднесе официално извинение на индийското момче и семейството му за непристойното си поведение. Това стана след като в социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда как 87-годишният Далай лама целува по устните момче, което се навежда, за да му отдаде почит.

След това духовният водач изплезва езика си и приканва детето с думите "Смучи ми езика" и двамата докосват езиците си. Видеото е от събитие на 28 февруари в МакЛеод Гандж, предградие на град Дхарамсала в Северна Индия, на церемония по случай дипломирането на група деца по програмата на индийска благотворителна фондация.

Кадрите предизвикаха остри критики и недоволство.

You didn’t just hug the boy though, you asked him to ‘suck your tongue.’



Why leave that bit out? pic.twitter.com/Nz2aSYxAZD — Samirah (@SameeraKhan) April 10, 2023

"Негово Светейшество желае да се извини на момчето и неговото семейство, както и на многобройните си приятели по света, за болката, която думите му може да са причинили", се казва в изявление, публикувано в потвърдения акаунт на Далай лама в Туитър.

"Негово светейшество често невинно и закачливо дразни хората, които среща, дори публично и пред камери. Той съжалява за инцидента", подчертаха представителите на Далай Лама.