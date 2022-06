Добив на редки метали от лигнитни въглища и пренос на газ по Дунав обсъди Лорер в САЩ

Лорер разговаря с американскит ефирми във Вашингтон, сн. Министерство на иновациите

Широк кръг от възможности за икономическо сътрудничество с американски компании е обсъдил министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на среща във Вашингтон с представители на американски компании, организирана от местния офис на Американската търговска камара в България (АмЧам), съобщиха от камарата.

Екзотично звучи намерението да се проучат възможностите за извличане на редки метали от лигнитните въглища в комплекса "Марица изток", далеч по-практични са идеите за ускоряване на доставките на втечнен природен газ за България, преноса на газ по река Дунав, създаването на виртуални газопроводи, както и съхранението и пренос на водород.

Обсъдена е била и модернизацията на газохранилището в Чирен, чийто проект за разширяване на капацитета му до 1 млрд. куб. м е в процес на промяна на обществените поръчки за изпълнението му.

Сред останалите теми на разговорите са били развитието на развойната и приложна дейност в сегмента на автономните автомобили, възможното сътрудничество с научно-технически институти у нас, в т.ч. и с центъра за компютърни науки и изкуствен интелект (INSAIT) в София.

В сферата на автомобилостроенето са дискутирани технологията за съхранение на водород и водородно-електрически станции за зареждане на автомобили. По отношение на научните изследвания в сферата на молекулярната биология министър Лорер представил възможностите, с които България разполага в тази област.

Други теми от високотехнологичните индустриите са били разработването и производството на космическа храна и аерокосмически изследвания, автономни дронове за комерсиално ползване и др.

Сред американските компании, участвали в срещата, са били Waymo, Intel, New Alternative Energy Group, Corban Energy, Pangea Carbon Capture, Sierra Nevada Corporation, FedEx, Rivian (производителя на електромобили на Amazon), Pangea Carbon Capture, New Alternative Energy Group, Corban Energy Group, както и от академичната област от National Science Foundation, Johns Hopkins University и University of Central Florida, посочват от АмЧам.

САЩ са сред 10-те най-големи външнотърговски партньори и инвеститори у нас. Министър Лорер изтъкнал пред американския бизнес, че има възможности за инвестиции във високотехнологични производства, научно-изследователска и развойна дейност, както и в областта на индустриалното сътрудничество. Той представи и възможностите от насърчителни мерки, които страната ни предлага за чуждестранните инвеститори. Една от разискваните теми е била потенциалът на България да е трансферна локация в ЦИЕ региона за пратки от Азия за Европа.

Всички участници от страна на американския бизнес са изразили желание да се доразвие дискусията с конкретни проекти и инициативи в бъдеще. Скоро ще се организира научна делегация в България на Центъра за технологичен трансфер и комерсиализация на патенти на Virginia Commonwealth University, както и търговски мисии в България на щатско ниво в сътрудничество със Организацията за международно сътрудничество на отделните щати (SIDO) и със Департамента по търговия на САЩ.

По време на официалната си визита министър Лорер обсъдил в Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ предстоящото подписване на Меморандум в подкрепа на икономическото сътрудничество между България и САЩ, съобщиха от пресцентъра на ведомството му.