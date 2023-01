Драмата "Хиляда и един" спечели голямата награда на журито на кинофестивала "Сънданс"

Драмата "Хиляда и един" ("A Thousand and One") спечели голямата награда на журито на кинофестивала "Сънданс".

Тазгодишните победители бяха обявени на церемония късно снощи в Парк сити, щата Юта.

Призът за документален филм бе присъден на "Going to Mars: The Nikki Giovanni Project''. Отличието на публиката за документална продукция взе продукцията "20 дни в Мариупол".

Спечелилият голямата награда "Хиляда и един" разказва историята на бедна, самотна майка и нейния син в Ню Йорк.

Филмите бяха оценявани от сценариста Джеръми О. Харис, режисьорката Елайза Хитман и актрисата Марли Матлин. Просълзен Харис каза, че сам е поискал да бъде дадена голямата награда на журито на "Хиляда и един" и на неговата сценаристка и режисьор Ей Ви Рокуел.

"Никога не съм виждал живот, толкова подобен на моя, представен с толкова нюанси и нежност", каза Джеръми Харис. “Този филм стигна до същността ми и извади от нея всяка емоция, която съм се научил да прикривам”.

Рокуел, която дебютира с филма в игралното си кино, също беше доста емоционална. "Това беше толкова дълго пътуване за мен”, споделя тя.

Продукцията "20 дни в Мариупол" пък е разказ от първо лице за началните дни на руското нахлуване в Украйна. Той е съвместен проект на Асошиейтед прес и "Фронтлайн'", като в него са използвани 30 часа кадри, които журналистът от осведомителната агенция Мстислав Чернов и негови колеги са заснели в обсадения украински град, преди да бъдат прибрани оттам.

"Искам да благодаря на всички, които повярваха в нас: на AП, "Фронтлайн" и "Сънданс", както и на всички зрители, които не се отказаха", каза Чернов. "Това не е постижение, това е привилегия".

Няколко от миналогодишните победители на фестивала преди дни бяха номинирани за наградите "Оскар", включително документалните филми "Навални" и "Всичко, което диша".

На тазгодишното издание на "Сънданс", което е първото в присъствен формат от 2020 г. насам, дебютираха 111 пълнометражни и 64 късометражни филма. Над 75 процента от продукциите са достъпни в онлайн платформата на "Сънданс" до неделя, 29 януари. Тогава приключва форумът, започнал на 19 януари.

“Вече мислим за следващото издание", заяви главният изпълнителен директор Джоана Висенте.