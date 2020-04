Ексшефът на БНР сам си гласува оставката и си взе парите. Това не било конфликт на интереси.

Светослав Костов, Снимка: БНР

Бившият генерален директор на БНР Светослав Костов е гласувал собствената си оставка като шеф на радио "София", а след това е взел близо 30 хил. лв. обезщетение за неползвани отпуски. Това става ясно от решение на антикорупционната комисия КПКОНПИ, която е била сезирана със сигнал срещу Костов.

Според решението конфликт на интереси няма. Аргументът – Костов е гласувал за собствената си оставка, но това не е довело автоматично до изплащане на парите. С решението само е прекратено трудовото му правоотношение като директор на радио "София". Или както пишат от КПКОНПИ: "Прекратяването на трудовото правоотношение само по себе си не води до облага за лицето, а напротив, в конкретния случай лицето се лишава от правото да запази трудовото си правоотношение".

Под запазване на трудовото правоотношение от КПКОНПИ имат предвид възможността Костов да излезе в неплатен отпуск за времето на мандата си, а след това да се върне като началник на радио "София". Това обаче е възможност, а не задължение и той е предпочел да не се възползва.

Генералният директор и още двама

Костов бе избран за генерален директор на радиото на 28 юни миналата година. На 1 юли между него и Съвета за електронни медии (СЕМ) бе сключен договор за управление на БНР. Ден по-късно, на 2 юли, се събира Управителният съвет на радиото. В заседанието участват трима от общо петима души – Костов и тогавашните членове Момчил Георгиев и Свилена Симеонова. По това време Костов все още е шеф и на радио "София". Симеонова е вносител на точката, с която се предлага освобождаването му. Основанието е взаимно съгласие. И тримата присъстващи гласуват "за". Гласът на Костов е ключов за взимането на решението, защото ако той не беше даден, нямаше да има необходимото мнозинство, за да бъде освободен от стария си пост. Така той вече не е директор на радио "София", считано от 2 юли 2019 г.

Като такъв обаче той има 232 дни неизползван отпуск. Натрупани са в 15-годишен период – от 2004 г. до 2009 г. За тях са му изплатени 29 613. 33 лв.

Никакъв конфликт няма

Обезщетението на Костов следва от разпоредбите на Кодекса на труда и е безспорно. С начина, по който го е получил, също няма проблем, казват от КПКОНПИ. Няма данни той да е упражнил правомощията си в своя лична изгода. Обратното, предложението за освобождаването му от поста е направено от Симеонова. Заповедта за освобождаването му също е подписана от нея, в качеството ѝ на член на управителния съвет на радиото.

"В хода на производството е установено, че Светослав Костов, в качеството си на генерален директор на БНР и председател на Управителния съвет на БНР, е упражнил правомощията си по служба при гласуването за утвърждаване на предложение за освобождаването си от длъжността "директор, радио програма" в програма "Радио София" при БНР по взаимно съгласие. Обстоятелството, че с подаването на молбата си за прекратяване на трудовото си правоотношение по взаимно съгласие Светослав Костов се е лишил от правото да се възползва от полагащия му се неплатен отпуск за времетраенето на мандата му като генерален директор на БНР и да запази работното си място, както и това, че същият е гласувал предложението за освобождаване от заеманата длъжност, изключва наличието на частен интерес. Прекратяването на трудовото правоотношение само по себе си не води до облага за лицето, а напротив, в конкретния случай лицето се лишава от правото да запази трудовото си правоотношение", пише в решението на КПКОНПИ.

Let It Be

Костов бе отстранен от поста си след скандала със свалянето от ефир на журналистката Силвия Великова и безпрецедентното спиране на сигнала на програма "Хоризонт". Основната причина бе критичното ѝ отношение към бъдещия тогава главен прокурор Иван Гешев. След острата обществена реакция Великова бе върната на мястото си като водещ и съдебен репортер.

Програмата изчезна от ефир на 13 септември 2019 г. и първоначалните твърдения на ръководството на БНР бяха, че причината била "профилактика“. Очевидната причина обаче беше свързана с напрежението, предизвикано от свалянето на Великова.

Заради спирането на сигнала на "Хоризонт" започна разследване. Самият Костов твърдеше, че това е било направено с цел профилактика и по предложение на техническия директор Пламен Костов. Прокурорската проверка показа, че не е имало никаква техническа причина сигналът на радиото да бъде прекъсван. Делото бе пратено в Софийската градска прокуратура. От миналата есен от държавното обвинение не са казвали на какъв етап е разследването.

Депутатите също се заеха с темата, но така и не разнищиха докрай откъде е дошъл натискът в радиото. Задоволиха се само с витиеват доклад на временна комисия, което се опита да измести темата като се занимае с "разобличаването" на ръководителите на "Хоризонт", които защитиха независимостта на обществената медия.

Миналата година пред комисията Сотир Цацаров, още в качеството си на главен прокурор, обяви, че са изискани телефонните разпечатки на директора на БНР, както и на журналисти от радиото. Бяха изискани записи от камери. Тогава той заяви готовност да представи пред депутатите развитието по случая. Цацаров така и не бе повикан до края на мандата му, а след това мястото му зае Гешев, който също не се появи в парламента.

В края на януари тази година СЕМ избра и нов генерален директор, след като отстрани, макар и след умуване, Костов. За шеф на радиото бе избран неизвестният дотогава Андон Балтаков.