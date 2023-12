"Фантомът на операта" - с още осем представления

"Фантомът на операта" - прочутата постановка от Уест Енд и Бродуей, гостува в София през април 2024 г.

Порада огромния интерес и разпродадени първоначално обявените шест дати, организаторите от "BG Sound Stage" обявяват осем нови представления от 16 до 21 април 2024 г. в зала 1 на НДК.

Спектакълът е признат за една от най-красивите и зрелищни подукции в историята, гледан от над 160 милиона души в 186 града по света, игран на 19 различни езика.

"Най-големият хит на Бродуей" и "Триумф на шоуто" пишат за него медиите.

Българската публика ще види оригиналната лондонска и нюйоркска продукция на Камерън Макинтош. Това е най-дълго играният спектакъл на Бродуей, повече от 35 сезона с невероятните 14 000 представления.

Носител е на над 70 престижни театрални награди, включително седем награди "Тони" и четири награди "Оливие", включително за най-добър мюзикъл.

Актьорският състав, който ще дойде в България, включва Надим Нааман в ролята на Фантома, Хариет Джоунс и Джорджа Уилкинсън (Кристин), Лара Мартинс (Карлота), Валери Кутко (Мадам Жири) и др. Диригент е д-р Джон Ригби.

Със 100-членния си състав от актьори, музиканти, симфоничен оркестър и екип, смайващи сценични ефекти и повече от 230 костюма "Фантомът на операта" представя на публиката едни от най-известните и вълнуващи мелодии на Андрю Лойд Уебър като "The phantom of the Opera", "Think of Me" и "Music of the Night".

Оригиналният запис на лондонския актьорски състав достига над 40 млн. продадени копия по целия свят и се превръща в най-продавания запис на мюзикъл за всички времена.

Новите осем представления на "Фантомът на операта" са от 16 до 21 април 2024 година в София, зала 1 на НДК. Билети се продават в мрежата на Eventim.