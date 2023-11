Фондация "УниКредит" и Teach For All подписаха партньорство за 5.5 млн. евро

Фондация "УниКредит" и глобалната образователна мрежа Teach For All (TFA) обявиха тригодишно партньорство на стойност 5.5 милиона евро, съобщиха от кредитната институция. Партньорството ще има на фокус 6 държави, на които банката оперира: Италия, Германия, Австрия, България, Румъния и Словакия.

Фондацията също така подкрепя работата на TFA, която цели да обучи способни хора да работят в училищата, с ограничени ресурси.

Чрез това партньорство и силна подкрепа, Фондация "УниКредит" и TFA ще се борят с образователните различия, с които се сблъскват децата в цяла Европа и ще предотвратят ранното отпадане от училище сред младите хора, като предоставят качественото образование, което ще помогне на учениците да търсят нови възможности и да изпълняват амбициите си за кариера.

Фондация "УниКредит" и TFA започнаха своите взаимоотношения през 2022 г.

Доклад на УНИЦЕФ от март установи, че неравенството в образованието в Европа и Централна Азия се е задълбочило от пандемията от Covid-19 насам, въпреки неспиращите усилия от страна на правителствата, като затварянето на училищата е засегнало 63 милиона ученици.

Докладът също така показва, че 3% от децата в начална училищна възраст в Източна Европа и Централна Азия не са посещавали училище, в сравнение с 1% в Западна Европа, от 2013-2019 г. Румъния, като една от териториите на УниКредит, подкрепена от новото партньорство за TFA, има особено висок процент на отпадане на ученици от училище в начална възраст: 12% за момчетата и 13% за момичетата.

11,1% от младите мъже и 8% от младите жени в ЕС преждевременно напускат системата на образованието, сочат данни на Евростат. Ранното напускане на образованието има последици за цял живот, като прекъсва възможностите за развитие и може да доведе до намаляване на потенциалните доходи, влошаване на психичното здраве и социално дискриминиране.

Андреа Орсел, председател на Фондация УниКредит, заяви: "Радвам се да обявя партньорството на Фондация УниКредит с Teach For All. Европа има потенциала да бъде голям икономически блок – да очертае пътя в глобалния икономически и социален прогрес, насърчавайки бъдеще на споделен просперитет. Ето защо нашата банка и Фондацията превърнаха в наша обща мисия отключването на този потенциал. Фондация УниКредит е посветена на това да предостави на учениците основните инструменти за изграждане на по-добро бъдеще за себе си, своите общности и нашия континент. Заедно с Teach For All ще постигнем напредък в справедливото образование в шест региона на УниКредит, насърчавайки колективното лидерство в младите хора и в дългосрочен план стимулирайки обществената трансформация."

"Гордеем се с партньорството си с Фондация УниКредит", каза Уенди Коп, съосновател и главен изпълнителен директор на Teach For All. "Тяхната подкрепа ще ни помогне да разширим работата си и да създадем набор от учители-лидери, които продължават да променят образователните резултати за някои от най-маргинализираните ученици в Европа. Заедно се ангажираме да гарантираме, че всяко дете има достъп до възможности за реализиране на своя потенциал и да формира по-добро бъдеще за себе си и за света."

„Щастлива съм, че имаме възможност да продължим партньорството ни със Заедно в час. В рамката на изминалото вече сме реализирали общи инициативи, като над 25 колеги от УниКредит Булбанк са ментори и ролеви модели и подпомагат съвместната ни работа в полза на децата. Старта на новото ни партньорство ще награди всичко постигнато до момента – не само чрез финансовата подкрепа, а и чрез още по-активно ангажиране на наши колеги като доброволци“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк по време на медийно събитие, посветено на партньорството между двете организации.

"Инвестицията в знание и образование е мисия, която помага на всяка компания да развива своя най-ценен ресурс – служителите си. УниКредит успяват по много добър начин да съчетаят именно този подход с поглед към бъдещето. Защото днешните ученици са бъдещето, а работата ни в Заедно в час цели всички те да получат качествено образование и да бъдат будни, щастливи и интелигентни граждани. Благодарим на УниКредит Булбанк за дългогодишното доверие и възможността да бъдем съмишленици в осигуряването на качествено образование за всяко дете в България", споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация Заедно в час.

От стартирането на сътрудничеството си с инвестиция от около 2 милиона евро през 2022 г., УниКредит и TFA вече са оказали дълбоко въздействие върху образованието на младите хора из цяла Европа. Заедно те успешно обучиха и подкрепиха 592 учители в рамките на мрежата на TFA в Европа, подобрявайки учебния процес за над 40 600 ученици на континента само за една година.

Новото партньорство на стойност 5.5 милиона евро ще помогне на Фондация УниКредит и TFA да постигнат още по-големи и добри резултати, като дадат възможност на учителите и местните общности да преосмислят образователните системи в райони с недостатъчни ресурси и да изградят по-приобщаваща училищна среда, която предлага качествено образование за всички деца, година след година. Фондацията и партньорите от местната мрежа на TFA ще обучат над 1400 учители, осигурявайки качествено образование на над 83 000 ученици до 2026 година. Също така партньорите в мрежата ще развият лидерските умения на повече от 3 600 ученици и повече от 10 870 учители в цялата система.

Това партньорство увеличава общата инвестиция на Фондацията в образователни инвестиции от началото на годината до 18,1 милиона евро, съставляващи 91% от 20 милиона евро, отпуснати на УниКредит за Фондацията тази година. Този ангажимент подчертава отдадеността на Фондация УниКредит на каузата и нейната централна роля в рамките на всеобхватната социална стратегия на банката, според която групата издава общ обем от около 8 милиарда евро социално финансиране чрез микрокредитиране, финансиране с въздействие и заеми за развиващи се райони. Всичко това е част от общата сума за ESG инициативи за финансовата 2022 г. и първите 9 месеца на 2023 г. от около 80 милиарда. В допълнение към това УниКредит инвестира общо 36,5 милиона през 2022 г. в социални и филантропски инициативи, 8 милиона от които бяха разпределени за образование и млади хора.

За България планът е да се разшири подкрепата за учителите в цялата система през следващите три години, което ще засегне повече от 35 000 ученици в над 780 училища в региона чрез: