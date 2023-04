Георги Господинов е в краткия списък за наградата "Букър"

Романът "Времеубежище" на Георги Господинов бе избран в краткия списък за международната награда "Букър", съобщи във вторник председателят на журито Лейла Слимани.

Българинът ще състезава с авторите от Испания, Южна Корея, Франция, Кот д’Ивоар и Мексико и за първи път и от България. Георги Господинов е първият български писател достигнал до кратката листа за престижната награда.

Ето кои са книгите в кратката листа:

- Boulder от Ева Балтасар, превод Джулия Санчес

- Whale от Чун Мйънг Гуан, превод Чи-Йонг Ким

- The Gospel According to the New World от Мариз Конде, превод Ричард Филкъкс

- Standing Heavy от Гауз, превод Франк Уин

- Time Shelter („Времеубежище“) от Георги Господинов, превод Анджела Родел

- Still Born от Гуадалупе Нетел, превод Розалинд Харви

Победителят ще бъде обявен официално на церемония в Sky Garden в Лондон на 23 май и ще получи 50 000 паунда награда. Половината от паричната награда отива за автора, а другата половина за преводача.

Наградата "Букър” е най-важното събитие в литературния и издателски свят. Връчва се от 1969 година, а нейни носители са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс. През 2005-а започва да се връчва и международният "Букър” само за книги в превод. Първият носител е Исмаил Кадаре. Олга Токарчук печели наградата в годината, в която получава "Нобел“.

Номинацията за международен "Букър“ е поредното признание за Георги Господинов и романа "Времеубежище“. "Ню Йоркър“, "Гардиън“ и "Файненшъл таймс“ го обявиха за една от книгите на 2022 година. Рецензии се появиха в "Таймс“, "Ню Йорк Таймс“, "Уолстрийт джърнъл“. Романът донесе и първата награда "Премио Стрега Еуропео”, получена от писател от Източна Европа.