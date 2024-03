INSAIT с ново постижение: България е в топ 10 в Европа на престижен научен форум

Българският институт INSAIT направи нов голям пробив с 16 статии на конференцията CVPR. Това е най-цитираният форум за изкуствен интелект (ИИ) и компютърно зрение в света. Успехът е безпрецедентен за България в тази сфера и нарежда страната в топ 10 в Европа, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Сумарно България има повече научни статии от всички държави в Източна Европа взети заедно. INSAIT изпреварва и всеки един университет от страни като Финландия, Австрия, Дания, Естония, Норвегия, Швеция, Испания, Италия, Нидерландия, Израел и други.

За първи път от 40 години учени от българска институция публикуват статии на този форум. CVPR (хирш-5, индекс 422) е най-авторитетният форум в областта на изкуствения интелект в света, както и четвъртият най-значим научен форум след Nature, The New England Journal of Medicine и Science.

16-те статии от INSAIT включват 6 стратегически направления като ИИ за разбиране на човешки движения, ИИ, който разбира видео, снимки и текст едновременно, автономно шофиране, генеративен ИИ, квантови изчисления за изкуствен интелект, ИИ за крайни устройства и други.

Това е поредно значимо постижение за научния институт към Софийския университет. През октомври 2023 INSAIT участва с 5 статии в друга значима международна конференция за компютърно зрение – ICCV.

През февруари стана ясно, че български екип от INSAIT ще бъде сред авторите на престижната конференция в областта на изкуствения интелект и статистиката AIStats 2024.

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) е създаден в партньорство с два от водещите технологични университета в света - Федералния технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) и Политехническия университет в Лозана (EPFL) чрез международно споразумение, ратифицирано от Народното събрание.

Институтът е структуриран като специално звено към Софийския университет "Св. Климент Охридски", а основната му цел е да превърне България в световна дестинация за изследвания и иновации.

Преди месец институтът стана част от водещата европейска инициатива за изкуствен интелект (ELLIS ). С това България стана първата страна в Източна Европа, която влиза в мрежата, където членуват водещите университети в света.