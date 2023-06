Изкуствен интелект довърши последния запис на "Бийтълс"

Изкуствен интелект е успял да създаде "последния запис" на легендарната британска група "Бийтълс" като е извлякъл гласа на покойния Джон Ленън от стар демо запис и е довършил песента. Очаква се тя да бъде пусната тази година, обяви Пол Маккартни в интервю за програмата на ББС Radio 4's Today.

Той не каза коя е песента, но изглежда е композицията от 1978 г. на Ленън, озаглавена Now And Then (Сега и тогава).

Вече се смяташе, че това е възможната "песен за събиране, на "Бийтълс" през 1995 г.

Неин демо запис е бил изпратен на Пол Маккартни година по-рано от вдовицата на Ленън – Йоко Оно. Тя е една от няколкото песни на касета с надпис "За Пол", които Ленън е бил записал малко преди д абъде убит през 1980 г.

Песента е писана от Джон Ленън по време на периода, в който тоя се оттегля от сцената и няма договори за запис и е ангажиран с отглеждането на сена си Шон.

Две от песните на въпросната касетка - Free As A Bird (Свободен като птица) и Real Love (Истинска любов) са завършени и излъчени през 1995 и 1996 г., превръщайки се в първия "нов" материал на "Бийтълс" 25 години по-късно.

За "Сега и тогава" обаче Джордж Харисън отказал да работи като обявил качеството на вокала на Ленън от демо записа за "боклук".

Освен това имало сериозни технически проблеми с оригиналния запис, на който се чували постоянни звуци от електрическо бръмчене.

През 2009 г. нова версия на това демо без шумовете на заден план се появи като спекулациите бяха, че този запис е бил откраднат от апартамента на Ленън, заедно с други неща, след смъртта му.

В различни интервюта през години Пол Маккартни е говорил за желанието си за завърши тази песен.

Сега изкуственият интелект е успял да раздели и "пречисти" гласа на Джон Ленън от звука на пианото. След това е миксиран записът така, както обикновено.