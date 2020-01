Излизат два албума с неиздавани песни на Дейвид Бауи

Британската звукозаписна компания Parlophone Records ще пусне на пазара през 2020 г. два албума с редки и неиздавани досега песни на певеца Дейвид Бауи, който почина през 2016 г. бе съобщено на официалния му сайт.

В албума, наречен Is It Any Wonder, са включени шест трака, сред които ранна неиздавана версия на песента The Man Who Sold The World, излязла в ефира на ББС през 1997 г. Композицията вече бе пусната от компанията на 8 януари по случай отбелязването на годишнината от рожденията на твореца. Останалите композиции, които са записвани през 1990-те години, ще бъдат пускани в цифров формат веднъж седмично на сайта на Parlophone Records.

Вторият албум ChangesNowBowie студиото смята да издаде на 18 април 2020 г. В Него ще влязат девет композиции, записани от Бауи по време на репетиции за концерта в "Медисън Скуеър гардън" в Ню Йорк през 1996 г.. На обложката на албума ще бъде сложен портрет на рок музиканта, направен от фотографа Албърт Уотсън в НюЙорк през същата година.

Според "Гардиън" пускането на албумите е част от доходната "посмъртна кариера" на иконата на британската поп и рок музика. По информация на компанията Nielsen Music, след смъртта на Бауи продажбата на неговите албуми в САШ многократно са нараснали. Само седмица след кончината на музиканта са били продадени 682 хил. копия. Рязко са се увеличили и прослушванията на негови творби в платформата Spotify.

Бауи бе отличен с множество музикални награди, включително престижната Грами. В Обединеното кралство проучване на ББС го определи като най-великият сценичен артист на XX век, а през 2004 г. списанието Rolling Stone го нареди на 39 място в класацията "Стоте най-велики рок изпълнители на всички времена" и на 23 място в класацият " Стоте най-велики вокалисти на всички времена".

Последният албум на певеца Blackstar излезе на 8 януари 2016 г. за рождения му ден, но само два дни по-късно Дейвид Бауи почина на 70 години.