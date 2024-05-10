На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 25 МИР София се избират общо 14 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 25 МИР София на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Бойко Методиев Борисов

2. Йорданка Асенова Фандъкова

3. Анна Василева Александрова

4. Лъчезар Богомилов Иванов

5. Петър Николаев Николов

6. Осман Верхадов Ислямов

7. Даниела Руменова Райчева

8. Младен Василев Младенов

9. Милко Антонов Младенов

10. Иван Вълчев Чакъров

11. Слави Валентинов Маноилов

12. Борислав Георгиев Тодоров

13. Силвия Славчева Иванова

14. Златко Иванов Златков

15. Пламен Николаев Николов

16. Ивайло Петков Колегов

17. Каролина Цончева Цонева

18. Борислав Кирилов Куртев

19. Христо Валентинов Василев

20. Борислава Венциславова Виденова

21. Радослав Георгиев Наков

22. Полина Венциславова Исаева

23. Елина Иванова Давидова

24. Силвия Юлиянова Селимова

25. Кристиян Красимиров Христов

26. Искра Пламенова Стоянова

27. Венцислав Венциславов Зашев

28. Любен Любенов Дилов

ПП-ДБ

1. Христо Христов Петров

2. Кристина Николаева Петкова

3. Калина Бориславова Константинова

4. Венеция Огнянова Нецова-Ангова

5. Елисавета Димитрова Белобрадова

6. Дончо Иванов Чернев

7. Никола Иванов Алексиев

8. Венцислав Василев Кръстев

9. Ивайло Йорданов Йорданов

10. Радослав Стефанов Йовчев

11. Георги Георгиев Чичков

12. Димитър Николов Кочмаров

13. Мирослав Йорданов Мавров

14. Мартин Бойков Темелков

15. Мирослав Николаев Иванов

16. Елена Карамфилова Захариева

17. Юлия Борисова Иванова-Никова

18. Красимир Георгиев Георгиев

19. Александра Красимирова Стеркова

20. Джани Хариева Антова

21. Радостина Ангелова Ангелова

22. Антонина Владимировна Грекова

23. Георги Евтимов Атанасов

24. Румен Валентинов Стоименов

25. Анко Александров Петков

26. Константин Харалампиев Кафеджийски

ДПС

1. Станислав Димитров Анастасов

2. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

3. Андрей Любомиров Георгиев

4. Таня Александрова Иванова

5. Аспарух Аспарухов Карастоянов

6. Мария Христова Савчева

7. Недялко Бончев Русков

8. Стела Мариянова Маринова

9. Вадим Ангелов Кехайов

10. Глория-Никол Емилова Найденова

11. Славян Радоев Радойчовски

12. Шабан Мехмедов Моллов

13. Михаел Димитров Лещански

14. Димитър Иванов Митрев

15. Росен Димитров Димитров

16. Касъм Мехти Касъмов

17. Йордан Александров Димитров

Възраждане

1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Маргарита Иванова Махаева

3. Славчо Ангелов Крумов

4. Рая Ангелова Иванова

5. Вениамин Иванов Воденичаров

6. Миглена Милчева Пейкова

7. Людмил Людмилов Мановски

8. Любомир Диков Дуновски

9. Юлиян Юлиянов Василев

10. Владимир Емил Борисов

11. Росен Валериев Димитров

12. Христо Веселинов Гадев

13. Деница Тодорова Тодорова

14. Димо Сергеев Димитров

БСП

1. Корнелия Петрова Нинова

2. Калоян Емилов Методиев

3. Георги Миланов Миланов

4. Поля Тодорова Христова

5. Аспарух Асенов Иванов

6. Ивайло Петров Модев

7. Гергана Мариова Петкова

8. Илиян Илиев Павлов

9. Румен Стефанов Георгиев

10. Марио Томов Трайков

11. Милко Николаев Панов

12. Петър Георгиев Петров

13. Славяна Ясенова Висулчева

14. Орфей Николаев Петков

15. Даниел Милков Минчев

16. Стефан Венцеславов Върбанов

17. Алекс Цеков Гигов

18. Виктор Людмилов Кирилов

19. Александър Тихомиров Симов

20. Петя Колева Петрова

21. Росен Неделчев Атанасов

22. Василена Красимирова Пиринска

23. Красен Лъчезаров Раковски

24. Петранка Георгиева Тодорова

ИТН

1. Станислав Тодоров Трифонов

2. Петя Божидарова Димитрова

3. Александър Викторов Рашев

4. Емил Димитров Трифонов

5. Явор Здравков Исаев

6. Ганка Иванова Гилова-Миладинова

7. Людмила Петрова Георгиева

8. Станимир Динев Господинов

9. Ина Иванова Кючукова

10. Антония Танева Тонева-Исаева

11. Анета Господинова Хайрединска

12. Гергана Пламенова Благоева

13. Валя Стефанова Трифонова

14. Диана Николаева Христова

Солидарна България

1. Ваня Руменова Григорова

2. Иван Кирилов Кирилов

3. Стоян Маринов Алексиев

4. Анна Александрова Илиева

5. Светослав Кирилов Велков

6. Христо Тодоров Маринов

7. Антони Александров Томанов

8. Светослав Георгиев Илиев

9. Валентин Костадинов Иванов

10. Златомир Спасов Николов

11. Иван Герасимов Петрински

12. Яна Ивайлова Георгиева

13. Анна Петрова Илиева

14. Стефан Красимиров Йоков

15. Христо Христов Бозуков

16. Мартин Владимиров Георгиев

17. Мария Иванова Гочева

18. Виктория Огнянова Мучанова

19. Илияна Янчева Илиева

20. Ралица Вилиянова Игнатова

21. Веселин Дойчинов Петров

22. Яна Георгиева Рангелова

23. Борислав Владимиров Борисов

24. Лилия Иванова Ванчева

25. Димитър Александров Димитров

26. Димитър Чавдаров Панайотов

27. Виктор Владимиров Йочев

28. Калин Орлинов Първанов

Синя България

1. Никола Симеонов Янков

2. Николай Иванов Радулов

3. Христо Георгиев Христов

4. Валентин Любенов Павлов

5. Константин Ангелов Йорданов

6. Георги Костов Стефанов

7. Стоян Захариев Стоянов

8. Иван Петров Игнатов

9. Преслав Александров Нечов

10. Рупен Оханес Крикорян

11. Васил Стойов Георгиев

12. Петко Илиев Събев

13. Ангел Атанасов Георгиев

14. Александър Иванов Загорски

15. Нора Страхилова Гудев

16. Красимира Димитрова Караджова

17. Пеню Витанов Пенев

18. Веселин Петров Жеков

19. Весела Миткова Катрова

20. Георги Ленков Балчев

21. Иван Пламенов Панов

22. Мима Цанкова Пандова

23. Верислава Богданова Пандолфини

24. Белин Марков Белев

25. Борис Вилхелм Точев

26. Галина Стефанова Георгиева

27. Мартин Руменов Павлов

28. Валя Димитрова Станимирова

Левицата!

1. Михаил Райков Миков

2. Борис Иванов Иванов

3. Христо Петьов Колев

4. Румен Вълов Петков

5. Марина Сергеевна Драгомирецкая

6. Петър Петров Павлов

7. Даниел Георгиев Илчев

8. Йоанна Петрова Ортова

9. Никола Емилянов Николов

10. Павел Славейков Георгиев

11. Марчо Митков Апостолов

12. Гавраил Дончев Хрусанов

13. Николета Калчева Лингорова-Христова

14. Мариян Димитров Минчев

15. Николай Наков Наков

16. Георги Светломиров Петров

17. Васко Петров Иванов

18. Катя Сашкова Петкова-Аламир

19. Владимир Иванов Петров

20. Марияна Георгиева Георгиева

21. Емил Николов Тарасов

22. Надежда Василевна Петкова

23. Емилия Йорданова Цекина

24. Михаил Цветанов Михайлов

25. Николай Петков Николов

26. Димитър Чавдаров Велков



Български възход

1. Деница Христова Янакиева

2. Светослав Николов Илиев

3. Кирил Бойков Дойчинов

4. Пламен Петров Василев

5. Петя Вениславова Пеловска

6. Любомир Иванов Киров

7. Димитър Христов Кьосев

8. Митко Енчев Димитров

9. Лидия Иванова Караиванова-Димитрова

10. София Георгиева Пенчева

11. Станислав Емилов Сираков

12. Антон Богданов Петров

13. Велислав Василев Станоев