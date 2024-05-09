На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 17 МИР Пловдив област се избират общо 11 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 17 МИР Пловдив област на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Цвета Вълчева Караянчева

2. Иван Йовков Червенков

3. Йордан Стоянов Кръстанов

4. Младен Николов Шишков

5. Доньо Тодоров Тодоров

6. Пламен Димитров Спасов

7. Александър Бисеров Иванов

8. Весела Иванова Тошкова

9. Живко Иванов Здравков

10. Цветелина Костадинова Дурданова

11. Иван Николов Петков

12. Асен Стоянов Витанов

13. Ваня Ангелова Лазарова

14. Петър Димитров Матрев

15. Ивайло Стефанов Сираков

16. Иван Дончев Мусеров

17. Нели Маринова Минчева

18. Пантелей Атанасов Тодоров

19. Румяна Димитрова Апостолова

20. Кристиан Владимиров Йосифов

21. Генчо Добрев Кинаров

22. Енислав Стоянов Велков

ПП-ДБ

1. Богдан Валериев Богданов

2. Катя Максимова Панева

3. Христо Йорданов Даскалов

4. Андрей Димов Кръстев

5. Антония Тодорова Добрева

6. Георги Иванов Гюлев

7. Кристина Трифонова Влашка

8. Константин Петков Смиленов

9. Павел Милков Бодушки

10. Георги Борисов Качев

11. Деница Иванова Георгиева

12. Никола Димитров Мандев

13. Христо Николаев Близнаков

14. Петър Жечев Радевски

15. Димитър Иванов Въчков

16. Цветелина Иванова Атанасова

17. Йордан Антонов Джамбазов

18. Евелин Николов Ангелов

19. Владимир Бонов Славенски

ДПС

1. Рамадан Байрам Аталай

2. Ердуан Сали Мехмед

3. Джемил Ахмед Караали

4. Денис Себахтин Христова

5. Сезгин Ариф Мехмед

6. Селим Айнур Емин

7. Сюзан Орхан Моллаюсеин

8. Ахмад Луай Мохамед Рифат Ал-Юсеф

9. Стелиян Пламенов Шалски

10. Рангел Христов Божков

11. Ердем Ерол Читали

12. Надя Стефанова Манолова

13. Сибел Юксел Рамаданова

14. Сабри Халилов Кърмаджиев

15. Суат Бирол Али

16. Онур Фетхи Мурад

17. Джанер Иляз Яхачауш

18. Атанас Иванов Василев

19. Ахмед Адемов Ислямов

20. Берна Мехмед Смаил

21. Бирджан Ерджан Алимолла

22. Кемал Мустафов Тинев

Възраждане

1. Кръстьо Стоянов Врачев

2. Димитър Валентинов Гюрев

3. Чавдар Ангелов Земярски

4. Румяна Иванова Иванова

5. Георги Янков Самаров

6. Ангелина Тодорова Русинова

7. Владимир Христов Топалов

8. Маргарита Димова Димова

9. Стойчо Димитров Босев

10. Димитър Емилов Махнев

11. Иванка Славчева Танчевска

БСП

1. Веска Маринова Ненчева

2. Ралица Костадинова Сатанска

3. Мария Петкова Мустакова

4. Иван Йосифов Яков

5. Запрян Трифонов Христев

6. Симеон Рангелов Иванов

7. Тодор Рашков Личев

8. Алекс Цеков Гигов

9. Илиян Стоев Марков

10. Никола Петков Иванов

ИТН

1. Станислав Светозаров Балабанов

2. Лъчезар Иванов Бакърджиев

3. Васил Атанасов Петлешков

4. Иван Веселинов Генов

5. Радослав Ангелов Ангелов

6. Мария Иванова Минчева

7. Костадин Петров Кеков

8. Владимир Иванов Недялков

9. Георги Костадинов Червенков

10. Христин Димитров Димитров

11. Росина Тодорова Дойчевска

12. Боян Илиев Чалъков

13. Захари Михайлов Захариев

14. Кирил Стоянов Дешев

Солидарна България

1. Атанас Илиев Кръстев

2. Марин Стефанов Ножаров

3. Георги Стоянов Батакчиев

4. Борислав Владимиров Сертов

5. Иван Гошев Стойков

6. Емил Кирилов Хаджиев

7. Мартин Леонидов Бурнарски

8. Румен Минков Минков

9. Георги Тодоров Начев

10. Огнян Петров Найденов

11. Иван Димитров Гюров

12. Георги Борисов Топузов

13. Петър Василев Гидженов

14. Детелин Весков Кънчев

15. Иван Красимиров Попов

16. Николай Стефанов Андонов

Синя България

1. Борис Янков Ячев

2. Елена Филипова Филева

3. Костадин Николов Дамянов

4. Александър Андонов Андонов

5. Надежда Асенова Гърбева

6. Евгени Коцев Костенаров

7. Галина Петкова Карауланова

8. Андон Боянов Андонов

9. Иван Добрев Шишков

10. Пенка Иванова Деведжиева

11. Евгений Аргиров Караиванов

12. Манол Иванов Чакъров

13. Тодор Иванов Танковски

14. Димитрийка Петкова Лалова

15. Емануил Йорданов Запрянов

16. Георги Фотев Белев

Левицата!

1. Александър Андреев Андреев

2. Мариян Тонев Дечев

3. Иван Цвятков Хаджийски

4. Христина Александрова Жукова

5. Лидия Василева Данчева

6. Георги Костадинов Илчев

7. Николай Шанков Бонев

8. Найден Павлов Павлов

9. Христо Тодоров Кисов

10. Иван Димов Зънзов

Български възход

1. Димитър Ангелов Чолаков

2. Яни Панайотов Иванов

3. Апостол Панков Тименов

4. Атанас Борисов Къцов

5. Мария Димитрова Колева

6. Христо Христов Боричев

7. Генка Стефанова Дребчева

8. Недко Стоилов Стоянов

9. София Василева Илиева

10. Димитър Александров Ковачев

11. Димитър Илиев Илиев

12. Христо Николов Христов