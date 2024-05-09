На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 23 МИР София се избират общо 19 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 23 МИР София на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Георги Валентинов Георгиев

2. Александър Койчев Иванов

3. Тома Любомиров Биков

4. Николай Нидал Алгафари

5. Владимир Андонов Данаилов

6. Александър Руменов Ненков

7. Юлиян Пламенов Пейчев

8. Кристиян Руменов Маджуров

9. Мартин Веселинов Милев

10. Анжелина Любенова Тотева

11. Георги Лъчезаров Захариев

12. Атанас Андонов Бояджиев

13. Таня Иванова Сотирова

14. Теодора Маринова Ангелова

15. Никола Красимиров Скорчелиев

16. Полина Николова Петрова

17. Борис Христов Борисов

18. Павлинка Александрова Долашка

19. Стефан Костов Маджаров

20. Анна Първанова Манчева-Димова

21. Живко Динев Дервенов

22. Румяна Стефанова Георгиева

23. Мирослав Георгиев Спасов

24. Волен Йорданов Борисов

25. Димитър Стефанов Хаджикотев

26. Слав Василев Петков

27. Надежда Дмитриевна Атанасова

28. Виктор Валериев Костов

29. Николай Георгиев Амзин

30. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

31. Станислава Йорданова Иванова

32. Димитър Атанасов Германов

33. Диана Методиева Цекова

34. Пламен Пламенов Петров

35. Георги Петров Иванов

36. Момчил Валентинов Драганов

37. Виктория Викторова Карабашева

38. Никола Стоянов Статев

ПП-ДБ

1. Кирил Петков Петков

2. Атанас Петров Атанасов

3. Вяра Методиева Тодева

4. Васил Стефанов Стефанов

5. Надежда Георгиева Йорданова

6. Венко Николов Сабрутев

7. Божидар Пламенов Божанов

8. Настимир Ананиев Ананиев

9. Полина Валентинова Крайнева

10. Борислав Георгиев Ганчев

11. Георги Марков Клисурски

12. Христо Христов Петков

13. Лена Здравкова Бориславова

14. Теодор Стойчев Михайлов

15. Явор Руменов Божанков

16. Мирослав Богданов Дачев

17. Петър Ангелов Грибнев

18. Благовестина Манчева Петрова

19. Стоил Владимиров Моллов

20. Иво Георгиев Михайлов

21. Виталий Викторович Анточ

22. Джани Хариева Антова

23. Мартин Бойков Темелков

24. Стоил Христов Далевски

25. Милена Тонева Райкова

26. Албена Димитрова Линкова

27. Светлан Симеонов Георгиев

28. Виктор Николаев Николов

29. Йона Йорданова Генчева

30. Емил Иванов Соколов

31. Антон Йорданов Тонев

32. Ивайло Николаев Мирчев

ДПС

1. Тимур Ахмедов Халилов

2. Рахим Зафер Юмерефенди

3. Дин Ахмед Онбаши

4. Таня Александрова Иванова

5. Вайде Решидова Вазова

6. Реджеб Мехмед Акахмед

7. Глория-Никол Емилова Найденова

8. Росен Димитров Димитров

9. Радостин Георгиев Димитров

10. Григор Исмаил Рахими

11. Албена Малинова Аврамова

12. Аспарух Аспарухов Карастоянов

13. Айше Юсеин Крали

14. Ахмед Хюсеин Хаккъ

15. Лютви Хюсни Хаджиалиш

16. Методи Сашев Кацаров

17. Вадим Ангелов Кехайов

18. Мюжгян Феимова Камберова

19. Димитър Георгиев Бетов

20. Иван Георгиев Кинов

21. Любомир Йорданов Христов

22. Недялко Бончев Русков

23. Петър Владимиров Шиников

24. Стефан Веселинов Юруков

25. Тодор Георгиев Станев

Възраждане

1. Цончо Томов Ганев

2. Виолета Радева Кърпачева

3. Ивайло Георгиев Чорбов

4. Христо Събев Милев

5. Панайот Бориславов Бориславов

6. Александър Георгиев Алексиев

7. Ани Ставрева Павлова

8. Лидия Георгиева Дуйна-Соколова

9. Виктор Красимиров Неделчев

10. Георги Николаев Узунов

11. Калинка Василева Ганчева

12. Боян Василев Александров

13. Иванка Тодорова Луканова

14. Георги Александров Костадинов

15. Николай Лазаров Бадев

16. Стефка Георгиева Захариева

17. Георги Стоянов Стаматов

18. Димо Димитров Димитров

19. Мирослав Цветанов Христов

БСП

1. Христо Танчев Проданов

2. Николай Милчев Николов

3. Мария Петрова Колева

4. Валери Петров Иванчев

5. Таня Найденова Митова

6. Ивайло Георгиев Маринов

7. Юлиян Асенов Генов

8. Емил Симеонов Велев

9. Николай Димов Димов

10. Сава Иванов Диков

11. Руси Иванов Статков

12. Елизабет Буен Тодорова

13. Методи Володиев Крумов

14. Пламен Веселинов Пувков

15. Ирена Момчилова Парунева

16. Паолина Димитрова Желева

17. Бойко Георгиев Митов

18. Янита Цолова Димитрова

19. Владимир Божидаров Маринов

20. Йордан Георгиев Политов

21. Никола Николов Димитров

22. Весела Константинова Кирова

23. Славина Николаева Николова

24. Георги Ганчев Георгиев

25. Надежда Александровна Караджинова

26. Десислава Стойчева Тренева-Георгиева

ИТН

1. Павела Василева Митова

2. Александър Николов Вълчев

3. Александър Викторов Рашев

4. Иван Руменов Клисурски

5. Цветелин Минчев Хорозов

6. Маргарита Пламенова Кънчева

7. Здравко Ангелов Михайлов

8. Борислав Климентов Пешев

9. Елисавета Илиева Пенчева

10. Илия Ганчев Иванов

11. Климент Кирилов Иларионов

12. Диана Николаева Христова

13. Васил Мирчев Михов

14. Людмила Петрова Георгиева

15. Боян Дуков Боянов

16. Владимир Петров Владимиров

17. Сокол Кънев Киров

18. Антония Танева Тонева-Исаева

19. Станимир Динев Господинов

Солидарна България

1. Мая Божидарова Манолова-Найденова

2. Никола Николов Вапцаров

3. Иван Борисов Генов

4. Виктор Владимиров Йочев

5. Антон Антонов Кръстев

6. Борис Генадиев Панкин

7. Петко Димитров Петков

8. Иван Андреев Петров

9. Юлиян Милчев Ненчев

10. Христо Христов Бозуков

11. Нора Анчева Симеонова

12. Карло Андреев Луканов

13. Антонио Валентинов Николов

14. Добри Олег Цолов

15. Стефан Атанасов Куртев

16. Стефан Красимиров Йоков

17. Силвия Иванова Сиркова

18. Лилия Иванова Ванчева

19. Асен Стоянов Попов

20. Антон Димитров Димов

21. Петя Тодорова Тоткова

22. Красимир Костов Костов

23. Христо Димитров Киров

24. Лора Светославова Светославова

25. Яна Ивайлова Георгиева

26. Мартин Владимиров Георгиев

27. Виктория Огнянова Мучанова

28. Кристиян Живков Киров

29. Димитър Симеонов Костадинов

30. Силвия Мариянова Димитрова

31. Александра Христова Мукарева

32. Лиана Красимирова Николова

33. Илияна Янчева Илиева

34. Юлиан Стойков Малинов

35. Анна Петрова илиева

36. Мария Иванова Гочева

37. Али Байрямов Буковски

38. Георги Стоянов Кадиев

Синя България

1. Вили Младенов Лилков

2. Иван Руменов Тодоров

3. Ваньо Евгениев Шарков

4. Жаклин Ваклуш Толева

5. Виктор Петьов Блъсков

6. Росица Желязкова Рачева

7. Маноела Йорданова Георгиева

8. Константин Ангелов Йорданов

9. Ануш Езник Езегелян

10. Янко Стоянов Стоянов

11. Ангел Николов Иванов

12. Екатерина Георгиева Славова

13. Венцислав Георгиев Трифонов

14. Александър Иванов Загорски

15. Дорота Виталиева Хамбарджиева

16. Йордан Владимиров Балканджиев

17. Людмил Николов Стоянов

18. Людмила Станойчева Божилова-Николова

19. Весела Миткова Катрова

20. Йорданка Димитрова Панайотова

21. Светослав Михайлов Живков

22. Мима Цанкова Пандова

23. Магдалена Христова Иванова

24. Белин Марков Белев

25. Снежинка Иванова Костова

26. Стамат Стоянов Узунов

27. Мартин Руменов Павлов

28. Валя Димитрова Станимирова

29. Диана Костова Костова

30. Иван Пламенов Панов

31. Марио Стефанов Сарафов

32. Виктория Цветанова Иванова

33. Радостина Иванова Минина

34. Мария Иванова Попсавова

35. Елена Савова Попсавова

36. Любомир Младенов Канов

Левицата!

1. Татяна Дончева Тотева

2. Данаил Валериев Георгиев

3. Георги Светломиров Петров

4. Боян Любомиров Дуранкев

5. Любомир Тодоров Халачев

6. Явор Бориславов Генов

7. Марчо Митков Апостолов

8. Гавраил Дончев Хрусанов

9. Огнемир Александров Пенчев

10. Пламен Марков Марков

11. Николета Калчева Лингорова-Христова

12. Димитър Стилиянов Минков

13. Красимира Лука Джартазанова-Котение

14. Марина Сергеевна Драгомирецкая

15. Иван Димитров Янев

16. Атанас Петров Янчев

17. Атанас Димитров Шмидт

18. Стефка Ганева Въжарова

19. Бойчо Тодоров Мошев

20. Емил Николов Тарасов

21. Миглена Тодорова Ганева

22. Христо Любенов Русинов

23. Марияна Георгиева Георгиева

24. Надежда Василевна Петкова

25. Иван Велинов Ганев

26. Петър Петров Павлов

27. Мариян Димитров Минчев

28. Васко Петров Иванов

29. Димитър Иванов Злидолски

30. Виолета Иванова Блажева

31. Стефка Томова Томова

32. Иван Николаев Събев

33. Добринка Иванова Манева

34. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

35. Валери Мирчев Жаблянов

Български възход

1. Красимир Христов Янков

2. Димитър Ангелов Чолаков

3. Димитър Георгиев Бакалов

4. Христо Цанков Стоянов

5. Олга-Жаклин Нури Садик Ал-Ахмед

6. Георги Коев Ботев

7. Силвия Кирилова Димитрова

8. Красимир Янакиев Янакиев

9. Венцислав Дианов Стоянов

10. Татяна Иванова Педерсен

11. Даниела Георгиева Генова

12. Станислав Емилов Сираков

13. Андрея Любомирова Дацова

14. Марияна Емилова Маринова-Касабова

15. Лиляна Николова Вардарова

16. Симона Мариусова Христова

17. Петър Илиев Петров