На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 3 МИР Варна се избират общо 16 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 3 МИР Варна на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Даниел Павлов Митов

2. Красен Кирилов Кралев

3. Бранимир Николаев Балачев

4. Кристиан Божидаров Ганчев

5. Павел Алексеев Христов

6. Милена Славова Димова

7. Медиха Енвер Мехмед-Хамза

8. Евгени Георгиев Дянков

9. Мария Златкова Димитрова

10. Руслан Здравков Тошев

11. Дора Стефанова Атанасова

12. Бранимир Георгиев Георгиев

13. Йорданка Иванова Проданова

14. Христо Недков Стоянов

15. Ирина Тодорова Делчева

16. Антония Йовчева Пенева

17. Юлияна Атанасова Боева

18. Константин Петров Костадинов

19. Николай Стоянов Малев

20. Красимир Маргаритов Кръстев

21. Атанас Златков Иванов

22. Пламена Георгиева Недялкова

23. Николай Стефанов Йорданов

24. Аффе Исмаилова Ибрямова

25. Веселин Генчев Тодоров

26. Биляна Кръстева Добрева

27. Иван Валериев Йотов

28. Мартин Иванов Пеев

29. Юлияна Петрова Кайрякова

30. Николай Тошков Николов

31. Павел Динчев Христов

32. Георги Савов Недев

ПП-ДБ

1. Даниел Максим Лорер

2. Ивайло Христов Митковски

3. Антон Йорданов Тонев

4. Стела Димитрова Николова

5. Любиша Блажевски

6. Филип Валентинов Спасов

7. Джихан Юсуф Акиф

8. Мариела Пламенова Иванова

9. Дора Костова Димитрова

10. Надежда Вълчева Илиева

11. Дарко Янакиев Георгиев

12. Антон Стаменов Тончев

13. Адриан Светлозаров Кабаев

14. Николай Тодоров Желязков

15. Иван Илиев Дончев

16. Цветан Страхилов Диловски

17. Тодор Николаев Костадинов

18. Мария Иванова Ангелова-Дойчева

19. Даниел Димитров Керемидчиев

20. Богомил Петров Петров

21. Ламбрин Димчев Сотиров

22. Дияна Тодорова Николова

23. Константин Свиленов Праматаров

24. Николай Стефанов Стефанов

25. София Любомирова Колева

26. Николай Денев Николов

27. Мартин Валентинов Димитров

28. Ярослав Тодоров Луков

29. Йордан Юлиянов Кателиев

30. Недко Янакиев Желязков

31. Петко Димитров Попов

ДПС

1. Филиз Хакъева Хюсменова

2. Месут Ердинч Рушид

3. Хюсни Осман Адем

4. Тургут Исмет Мехмед

5. Айше Мехмед Кадир

6. Светлана Вълчева Табакова

7. Сали Сунай Лютфи

8. Зюляй Сезгин Исмаил

9. Юсмен Шакир Юсмен

10. Адиле Сабриева Кямил

11. Нурай Ахмед Басри

12. Шефкет Муталиб Шевкет

13. Васил Георгиев Алексиев

14. Столе Зафироски

15. Халил Рахим Халил

16. Светослав Байчев Баев

17. Евгин Мюрселов Незиров

18. Ахмед Сали Ахмед

19. Мехмед Хасанов Хасанов

20. Силвия Александрова Михайлова

21. Айдън Мустафа Байрам

22. Расим Кемал Халил

23. Мустафа Рамадан Джемил

24. Зафер Джефер Юмер

25. Неджвет Бехчет Шакир

26. Хабил Билгинов Хабилов

27. Георги Василев Георгиев

28. Сюлейман Исмет Сюлейман

29. Мехмед Хасанов Мехмедов

30. Емрал Турханов Еминов

31. Абибе Мустафова Хасан

32. Хълми Сейфиев Белев

Възраждане

1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Коста Георгиев Стоянов

3. Светослав Тодоров Тодоров

4. Михаела Красимирова Берова-Зекова

5. Полина Николова Ставрева-Костадинова

6. Сергей Петков Христов

7. Николай Ненов Ненов

8. Георги Христов Геров

9. Велин Стоянов Сербезов

10. Виргиния Петкова Нешева

11. Галин Стоянов Иванов

12. Георги Иванов Георгиев

13. Радослав Петков Петков

14. Никола Иванов Македонски

15. Дилян Руменов Григоров

16. Кирил Петев Шипочки

17. Свилен Костов Радев

18. Ивайло Илиев Иванов

19. Валери Христов Велинов

20. Павлин Младенов Пенев

21. Ваня Пламенова Иванова

22. Теди Руменова Иванова

23. Юлиян Каменов Губатов

24. Светослав Тодоров Йорданов

25. Диян Йорданов Атанасов

26. Мария Георгиева Кенкова

27. Веселин Стоянов Георгиев

28. Инна Дианова Иванова

29. Венцислав Михайлов Георгиев

30. Георги Ангелов Георгиев

31. Георги Христов Георгиев

БСП

1. Борислав Гуцанов Гуцанов

2. Павел Енев Раличков

3. Десислав Петров Тасков

4. Филчо Кръстев Филев

5. Благовест Георгиев Георгиев

6. Иван Борисов Великов

7. Мирослав Сотиров Коларов

8. Дияна Валентинова Карамфилова

9. Милен Банков Гочев

10. Валентин Стоянов Вълчев

11. Йордан Стоянов Марков

12. Димитър Валентинов Янев

13. Николай Николаев Добрев

14. Христо Веселинов Василев

15. Звезделина Илиянова Илиева

16. Ана Кънчева Костадинова

17. Славчо Емилов Топалов

18. Валерий Любенов Черналиев

19. Радосвета Стоянова Андреева-Борисова

20. Милен Василев Събев

21. Габриела Владкова Цветкова

22. Татяна Добромирова Тодорова

23. Евгени Йорданов Колев

24. Валентина Стоянова Велчева-Данева

25. Злати Василев Иванов

26. Росен Милчев Милков

27. Росица Георгиева Илиева

28. Николай Великов Иванов

29. Ивайло Константинов Пехливанов

30. Петър Росенов Русев

ИТН

1. Тошко Йорданов Хаджитодоров

2. Драгомир Стефанов Петров

3. Ивайло Симеонов Костадинов

4. Цветелина Димитрова Атанасова

5. Юлиян Георгиев Минчев

6. Любка Живкова Петрова

7. Светослав Николов Иванов

8. Моника Станиславова Петрова

9. Румен Георгиев Стоянов

10. Стойко Георгиев Георгиев

11. Ивелин Иванов Димитров

12. Антон Стоянов Янев

13. Мартина Диянова Николова

14. Иван Тодоров Иванов

15. Милен Ивалинов Стаматов

16. Християн Атанасов Христов

17. Александрина Николаева Димитрова

18. Добрин Красимиров Костадинов

19. Валентин Тодоров Веков

20. Добромир Иванов Дунчев

21. Валентин Димитров Петров

22. Константин Маринов Маринов

Солидарна България

1. Димитър Симеонов Костадинов

2. Тодор Неделчев Тодоров

3. Иво Николов Стамболийски

4. Иван Аргиров Янакиев

5. Огнян Станакиев Николов

6. Силвия Мариянова Димитрова

7. Димитър Андонов Чавеев

8. Добринка Ангелова Иванова

9. Десислава Илкова Пенкова

10. Стоян Василев Ангелов

11. Мария Драгомирова Драганова

12. Росен Георгиев Георгиев

13. Георги Величков Станчев

14. Магдалена Илиева Габерска

15. Васил Савов Стефанов

16. Албена Георгиева Вълчева

17. Галина Веселинова Савова

18. Мина Теодорова Иванова

19. Антон Димитров Чавеев

20. Боянка Борисова Петрова

21. Шенол Рушан Исмаил

22. Димитър Желчев Желев

23. Даниела Добринова Иванова

24. Тихомир Димов Георгиев

25. Миглена Веселинова Атанасова

26. Калинка Иванова Георгиева

27. Христина Петрова Маринишева

28. Росица Пенчева Йорданова

29. Десислава Иванова Фотева

30. Ивана Георгиева Данкова

Синя България

1. Наско Христов Рафаилов

2. Бистра Константинова Василева

3. Снежина Пламенова Желязкова

4. Борислав Христов Борисов

5. Юлиан Вълканов Чемширов

6. Георги Александров Александров

7. Нина Стоянова Дякова

8. Валентин Асенов Давидов

9. Светлозар Светославов Граматиков

10. Иван Недков Иванов

11. Димитър Йорданов Митев

12. Миглена Красимирова Минчева

13. Мая Иванова Палиева

14. Веселин Иванов Василев

Левицата!

1. Иван Димов Иванов

2. Светлозар Стоянов Златев

3. Георги Недков Кючуков

4. Мария Тодорова Тодорова

5. Цонко Георгиев Цонев

6. Драган Койчев Димов

7. Юлия Тотева Цанкова

8. Валерий Василев Георгиев

9. Антон Светозаров Диков

10. Иво Станкеев Иванов

11. Миглена Кирова Харизанова

12. Михаил Иванов Иванов

13. Красимир Христов Манолов

14. Ивайло Петров Кирилов

15. Васил Добромиров Василев

16. Валентина Иванова Динкова

17. Анатоли Недев Боранов

18. Анна Георгиева Христова

19. Иван Тодоров Василев

20. Маргарита Дякова Дякова

21. Здравко Каменов Йоцов

22. Ивелина Тодорова Атанасова

23. Георги Чавдаров Янков

24. Тодор Васков Тодоров

25. Станчо Василев Станев

26. Диана Йорданова Янева

27. Радослава Петрова Димитрова

28. Мария Василева Никова

29. Александър Милчев Стефанов

30. Снежана Васкова Петрова

Български възход

1. Диан Иванчев Драганов

2. Георги Димитров Андреев

3. Радостин Димитров Димитров

4. Десислава Цветомирова Димитрова-Аргирова

5. Милен Иванов Чернев

6. Красимир Методиев Смилков

7. Атанас Чернев Атанасов

8. Мартин Красимиров Кучев

9. Соня Радославова Пенчева

10. Михаил Огнянов Панайотов

11. Драгомир Емилов Младенов

12. Силвия Станчева Железова

13. Ваня Чернева Димитрова

14. Стайко Василев Стайков

15. Невена Петрова Петрова

16. Йордан Цветков Цветков

17. Станчо Николов Овчаров

18. Милен Дойчев Маринов

19. Константин Ангелов Митев

20. Кристиян Янков Николов