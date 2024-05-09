На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 16 МИР Пловдив се избират общо 12 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 16 МИР Пловдив на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Бойко Методиев Борисов

2. Даниела Кирилова Дженева

3. Георги Валентинов Георгиев

4. Деница Пламенова Николова

5. Валерия Тодорова Славова

6. Красимир Бориславов Терзиев

7. Станислава Кирилова Лулчева

8. Антон Георгиев Георгиев

9. Десислава Красимирова Георгиева

10. Данаил Георгиев Димитров

11. Веселина Петрова Ботева

12. Йосиф Божидаров Танев

13. Мария Ташкова Ненчева

14. Адриана Димитрова Генчева

15. Станимир Иванов Чолаков

16. Христина Илиева Кашилска

17. Живка Радева Йовчева

18. Йордан Ангелов Алексиев

19. Петър Георгиев Троянов

20. Борислава Иванова Вичева

21. Румяна Каменова Герджикова-Благоева

22. Красимира Петрова Чаушева

23. Даниела Асенова Митева

24. Златка Георгиева Пеева

ПП-ДБ

1. Асен Васков Василев

2. Йордан Яворов Иванов

3. Стою Теодоров Стоев

4. Манол Костадинов Пейков

5. Николай Димитров Гюров

6. Христо Христов Петров

7. Владимир Бонов Славенски

8. Веселина Стефанова Александрова

9. Станчо Стоянов Проданов

10. Искра Огнянова Василева

11. Светлан Алексеев Илиев

12. Йоно Денев Чепилски

13. Лилия Николова Йовчева

14. Величка Славчева Анадъмска

15. Борислав Петров Матеев

16. Христо Йорданов Даскалов

17. Евелин Николов Ангелов

18. Петър Жечев Радевски

19. Николай Георгиев Георгиев

20. Дилиян Илчев Манолов

21. Чило Людмилов Попов

22. Валентин Василев Иванов

23. Кирил Василев Ташев

24. Веселка Петрова Христамян

ДПС

1. Танер Мехмед Али

2. Али Мустафа Байрам

3. Рангел Щерев Атанасов

4. Кямуран Ахмед Асан

5. Айри Фейми Мурад

6. Октай Шабан Чалъшкан

7. Тунай Сюлейманов Хюсеинов

8. Роман Красимиров Асенов

9. Стойко Иванов Стойков

10. Десислава Христова Христозова

11. Веселин Александров Василев

12. Николай Петров Петров

13. Яшар Смаил Асан

14. Асан Енвер Мехмед

15. Николай Руменов Рашков

Възраждане

1. Ангел Жеков Георгиев

2. Емил Янков Янков

3. Иван Димитров Пенков

4. Елена Георгиева Грозданова

5. Стойчо Димитров Босев

6. Господин Апостолов Апостолов

7. Симеон Валерий Петров

8. Димитър Живков Йорданов

9. Красим Симеонов Николов

10. Чавдар Ангелов Земярски

11. Кристиян Лъчезаров Герговски

12. Георги Вутев Танев

БСП

1. Иван Богомилов Петков

2. Катя Стайкова Стоилова

3. Теодора Георгиева Николаева

4. Анастас Георгиев Ангелов

5. Теодор Андонов Христов

6. Филип Николов Бакалски

7. Стефан Николаев Георгиев

8. Пламен Валериев Назаров

9. Йовка Божидарова Златева

10. Стилиян Николов Иванов

11. Румен Йорданов Мотреников

12. Наум Китанов Китанов

13. Николай Антонов Маринов

14. Николай Йорданов Аргиров

15. Мариана Асенова Алексиева

ИТН

1. Станислав Светозаров Балабанов

2. Танер Кадир Тюркоглу

3. Ради Минчев Иванов

4. Йордан Василев Ангелов

5. Димитър Стефанов Станков

6. Ивайло Филипов Филипов

7. Любомир Василев Апостолов

8. Маргарита Димитрова Ляскова

9. Мирослава Димитрова Господинова

10. Красимир Иванов Иванов

11. Светослава Лъчезарова Стойкова

12. Боян Илиев Чалъков

13. Александър Иванов Илиев

14. Любомир Тодоров Югов

Солидарна България

1. Ваня Руменова Григорова

2. Атанас Илиев Кръстев

3. Детелин Весков Кънчев

4. Добрин Стоянов Стоянов

5. Георги Стоянов Батакчиев

6. Емил Кирилов Хаджиев

7. Георги Борисов Топузов

8. Иван Гошев Стойков

9. Иван Красимиров Попов

10. Мартин Леонидов Бурнарски

11. Иван Димитров Гюров

12. Петър Василев Гидженов

13. Румен Минков Минков

14. Николай Стефанов Андонов

15. Марин Стефанов Ножаров

Синя България

1. Борислав Кръстев Инчев

2. Пенка Иванова Деведжиева

3. Борис Иванов Лозанов

4. Стоян Илиев Илиев

5. Максим Тодоров Петков

6. Стефан Пейчев Пеев

7. Иван Емилов Маринов

8. Евгени Коцев Костенаров

9. Анелия Милчева Алексиева

10. Николай Георгиев Ганев

11. Галина Петкова Карауланова

12. Манол Иванов Чакъров

13. Карамфила Иванова Шилева

14. Ивайло Спасов Спасов

15. Костадин Иванов Аврамов

16. Мариана Любенова Банева

17. Роза Димитрова Хаджиева

18. Антон Събев Крушовалиев

19. Цветонина Живкова Закова

Левицата!

1. Валери Мирчев Жаблянов

2. Георги Костадинов Илчев

3. Владимир Петров Петров

4. Станимир Стефанов Връхаров

5. Александър Андреев Андреев

6. Тома Делчев Дичев

7. Живко Тодоров Тодоров

8. Борис Иванов Иванов

9. Васил Стоилов Иванов

Български възход

1. Стефан Динчев Янев

2. Яни Панайотов Иванов

3. Атанаска Ангелова Ангелова

4. Веселина Емилова Златанска

5. Тодор Юриев Стоянов

6. Георги Николов Стършанов

7. Пламена Тодорова Плачкова

8. София Василева Илиева

9. Станислав Нонков Маринов

10. Цветан Златков Стефанов

11. Венета Асенова Чалъмова

12. Христо Атанасов Шегунов