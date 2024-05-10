На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 30 МИР Шумен се избират общо 6 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 30 МИР Шумен на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Любомир Димитров Христов

2. Илтер Бейзатов Садъков

3. Евгений Цанков Цанков

4. Ралица Тодорова Ангелова

5. Димитричка Господинова Недева

6. Димитър Крумов Александров

7. Кристиян Георгиев Механджийски

8. Борис Илиев Иванов

9. Айсун Ахмедова Ибрямова

10. Калина Петрова Петрова

11. Стоян Тотев Тодоров

12. Станчо Викторов Баев

ПП-ДБ

1. Николай Денков Денков

2. Нели Стойчева Димитрова

3. Иван Кирилов Иванов

4. Бюнямин Хюсеин Хасан

5. Захари Георгиев Борачев

6. Николай Емилов Христов

7. Богомил Петров Петров

8. Дияна Тодорова Николова

9. Данчо Георгиев Караджов

10. Пламена Ангелова Спасова

11. Кремена Живкова Божанова

12. Пламена Пламенова Свеженова

ДПС

1. Айсел Исмаил Руфад

2. Хамид Бари Хамид

3. Йозлям Хасан Джевдет

4. Айсел Алиева Мустафова

5. Гьокхан Илхан Реджеб

6. Рафет Седатов Исмаилов

7. Тиджел Ремзи Заид

8. Махмуд Мехмед Махмуд

9. Светлозар Димитров Георгиев

10. Джансел Шянгюн Мехмед

11. Ресмие Исмаил Мустафова

12. Зелиха Тургай Марем

Възраждане

1. Веселин Миленов Вешев

2. Ивайло Бойчев Обретенов

3. Стоян Веселинов Стоянов

4. Борислав Валентинов Костов

5. Светла Димитрова Станкова

6. Мирослав Стойчев Кьосев

7. Боряна Димитрова Йорданова

8. Николай Йончев Пеков

9. Красимир Жечев Василев

10. Недко Милков Недев

11. Рени Иванова Байкова Узунова

12. Людмила Радославова Борисова

БСП

1. Борислав Гуцанов Гуцанов

2. Катя Гинева Кайрякова

3. Михайл Петров Михайлов

4. Гергана Георгиева Николова

5. Ивайло Цветелинов Иванов

6. Даниел Атанасов Дончев

7. Евгения Евгениева Леополдова

8. Стефан Иванов Стефанов

9. Момчил Красимиров Кънев

10. Тамара Федоровна Стилиянова

11. Данаил Тодоров Костадинов

12. Даниела Илиева Пенчева

ИТН

1. Ивайло Симеонов Костадинов

2. Мартин Василев Капралов

3. Йордан Ангелов Йотов

4. Никола Ангелов Николов

5. Христо Данков Димитров

6. Николай Любенов Иванов

7. Марияна Николаева Георгиева

8. Анатоли Иванов Лазаров

9. Мая Николаева Николова

Солидарна България

1. Мая Божидарова Манолова-Найденова

2. Милена Христова Маринова

3. Светлин Николаев Стрелков

4. Веселин Кирилов Тодоров

5. Лидия Василева Ангелова

6. Милка Иванова Бодурова

7. Геновева Божидарова Цветкова

8. Момчил Веселинов Димитров

9. Милен Желязков Митев

10. Петър Иванов Петров

11. Десислава Ивова Трифонова

Синя България

1. Борислав Христов Борисов

2. Снежина Пламенова Желязкова

3. Гергана Викторова Велева

Левицата!

1. Димитър Славчев Ковчазов

2. Ивайло Василев Иванов

3. Светослава Миланова Михайлова

4. Христомир Цанков Христов

5. Йовка Димова Белева

6. Орхан Ахмед Бюнямин

Български възход

1. Сашо Стефанов Евлогиев

2. Небат Мехмедов Кадиров

3. Марияна Стилиянова Тодорова

4. Глория Георгиева Зашева

5. Биляна Стоянова Белчева

6. Станислава Божидарова Стоянова

7. Лъчезар Тодоров Пенчев

8. Станислав Николаев Петков

9. Ивайло Валентинов Иванов

10. Ели Емилова Алексиева

11. Анета Ангелова Йорданова

12. Тодор Милков Василев