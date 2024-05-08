На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 1 МИР Благоевград се избират общо 11 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 1 МИР Благоевград на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май:

ГЕРБ-СДС

1. Росен Димитров Желязков

2. Илиан Кирилов Георгиев

3. Костадин Томов Стойков

4. Георги Иванов Георгиев

5. Никола Любенов Джингаров

6. Марио Николов Терзиев

7. Костадин Иванов Загорчин

8. Елена Велкова Ставрова

9. Йосиф Йорданов Кочев

10. Талип Исмаилов Чавдаров

11. Илия Филипов Сидеров

12. Андрей Емилов Миладинов

13. Славчо Костадинов Месов

14. Красимир Здравков Керезов

15. Иван Христов Талев

16. Владимир Иванов Кючуков

17. Мариела Георгиева Весалова

18. Татяна Стефанова Рибарска

19. Тони Иванова Чаушева

20. Кирил Цветанов Илиев

21. Хюсеин Мехмед Хюсеин

22. Стефан Апостолов Апостолов

ПП-ДБ

1. Андрей Иванов Цеков

2. Радослав Иванов Динев

3. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина

4. Ваня Христова Кромбоа

5. Сейди Елзеров Абдишев

6. Мария Иванова Тенчева

7. Теди Росенов Николов

8. Димитър Кирилов Парасков

9. Николай Иванов Божков

10. Янко Митков Христов

11. Олег Атанасов Сатиев

12. Мартин Людмилов Петров

13. Иво Кирилов Иванов

14. Крум Добринов Стоилов

15. Атанаска Янкова Ковачева

16. Венко Николов Сабрутев

17. Георги Туфчов Сандъкчиев

18. Николай Михайлов Куколев

19. Методи Трайков Бисерков

20. Дейвид Владимир Давидков

21. Росица Василева Пандова-Йовкова

22. Марио Красимиров Граченов

ДПС

1. Делян Славчев Пеевски

2. Йордан Кирилов Цонев

3. Ибраим Ибраимов Зайденов

4. Фатима Исмаил Йълдъс

5. Ахмед Ахмедов Вранчев

6. Ерик Юсуфов Фейзиев

7. Шабан Шабан Хаджиоли

8. Мустафа Муса Сирачки

9. Милена Линкова Бунцева

10. Къдри Бакиев Инузов

11. Атидже Салих Манзурска

12. Иман Ивова Вакльова

13. Мелиха Рифат Акбулут

14. Росица Бисерова Медарова

15. Айше Мустафова Мазгалджиева

16. Асим Илхан Чауш

17. Стойчо Маринов Ризов

18. Яхя Мустафа Сантур

19. Суат Хасан Кунгьова

20. Кадрие Салиева Джамбазска

21. Симеон Филипов Ангелов

Възраждане

1. Цвета Валентинова Рангелова

2. Костадинка Стоянова Джагълова

3. Мустафа Мустафов Люманков

4. Теодора Огнянова Димитрова

5. Методи Георгиев Спасов

6. Илко Александров Гълъбов

7. Гергана Крумова Николова

8. Марио Георгиев Костадинов

9. Деян Росенов Стойков

10. Вергиния Иванова Секулова

11. Иван Тодоров Самоковарев

12. Атанас Пламенов Карамангалов

13. Величка Людмилова Борикова

БСП

1. Корнелия Петрова Нинова

2. Веселин Христов Христов

3. Младен Стоименов Тимчев

4. Радослав Георгиев Кирев

5. Гергана Димитрова Орманлиева

6. Бистра Пламенова Низамска

7. Абедин Ракипов Камбуров

8. Любомир Николаев Алексиев

9. Лилко Ценов Айвазов

10. Тодор Илиев Крънджилски

11. Илиан Димитров Пангев

12. Георги Андонов Серафимов

13. Гюлзет Ресимов Фърговски

14. Христо Антонов Шомов

15. Димитър Руменов Савов

16. Александър Петров Палапуов

17. Костадин Михайлов Юнчов

ИТН

1. Тошко Йорданов Хаджитодоров

2. Станислав Иванов Богдански

3. Иванка Василева Асенова

4. Миглена Георгиева Думанова

5. Красимир Георгиев Ангелски

6. Шериф Янузов Ходжов

7. Мустафа Мехмедов Кьоров

8. Марио Василев Герински

9. Веселин Стефанов Балев

10. Ангелина Крумова Попова

11. Петър Валериев Пандев

12. Георги Иванов Петров

13. Симеон Георгиев Шайков

14. Лилия Николаева Чакърова

Солидарна България

1. Албина Алексеева Анева-Томова

2. Гинка Милчева Григорова

3. Антони Александров Томанов

4. Иван Кръстев Чолаков

5. Иван Герасимов Петрински

6. Гергана Андонова Станоева

7. Борислав Христов Палестов

8. Васил Петров Астинов

9. Георги Павлов Попов

10. Петър Сашов Гайдарски

11. Вангел Димитров Арабаджиев

12. Мустафа Мехмед Кьос

13. Илияна Милчева Моравченска

14. Марян Иванов Биков

15. Евгения Кирилова Костова-Байова

16. Антон Георгиев Манчев

17. Кирил Венциславов Атанасов

Синя България

1. Владимир Николов Караджов

2. Елена Иванова Сотирова

3. Мария Иванова Радойкова

4. Живко Кирилов Иванов

5. Димитър Ангелов Пумпалов

6. Димитър Спириев Симеонов

7. Александър Андонов Шамкалов

8. Снежана Христова Ласкова

9. Костадинка Малинова Трайкова

10. Василена Костадинова Иванова

11. Георги Стоилов Филипов

12. Димитър Михайлов Бегинов

13. Милена Любомирова Ангова

14. Грозданка Пламенова Спасова

15. Милена Стоянова Смилянова

16. Кристиян Димитров Дончев

Левицата!

1. Христо Петьов Колев

2. Георги Андонов Шавулев

3. Ана Иванова Петрова

4. Магдалена Николаева Рачева-Иванова

5. Аврам Иванов Парнарев

6. Александър Момчилов Петков

7. Спасимира Димитрова Юручка

8. Денис Николаев Димитров

9. Ивайло Романов Иванов

10. Борис Любенов Джарков

Български възход

1. Даниела Станимирова Дашева

2. Димитър Христов Кьосев

3. Мартин Руменов Томов

4. Ленко Георгиев Панайотов

5. Светослав Николов Илиев