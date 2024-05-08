На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 2 МИР Бургас се избират общо 14 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 2 МИР Бургас на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Жечо Дончев Станков

2. Любен Любенов Дилов

3. Галя Стоянова Василева

4. Андрей Стоянов Рунчев

5. Мартин Неделчев Богданов

6. Емил Христов Кючуков

7. Дечо Димитров Коешинов

8. Вежди Кемал Орманов

9. Цветелина Огнянова Иванова

10. Ваня Енчева Христова

11. Илиан Христов Щерев

12. Светлана Тодорова Чакърова

13. Валентин Георгиев Ганчев

14. Марин Стоянов Комитов

15. Андон Атанасов Михайлов

16. Чани Димов Стойчев

17. Георги Николов Вдовичин

18. Георги Насков Гунев

19. Тодор Димчев Станков

20. Станислав Райков Андреев

21. Марина Велкова Димитрова

22. Стефана Любенова Караджова

23. Продан Пеев Димитров

24. Ивелин Василев Ефендиев

25. Панайот Киров Панайотов

26. Димитър Панайотов Янчев

27. Тодор Михайлов Михалев

28. Ангел Димитров Петков

ПП-ДБ

1. Николай Денков Денков

2. Димитър Георгиев Найденов

3. Александра Красимирова Стеркова

4. Емил Иванов Соколов

5. Георги Генчев Перпелиев

6. Михаил Николаев Михов

7. Тодор Веселинов Терзиев

8. Дилян Димитров Георгиев

9. Николай Симеонов Найденов

10. Атанас Тодоров Пъчков

11. Калина Бориславова Константинова

12. Мирослава Петрова Петрова

13. Филип Димитров Шавов

14. Яни Димитров Георгиев

15. Захари Диянов Тенев

16. Венета Андонова Христова

17. Николай Желязков Георгиев

18. Иво Георгиев Михайлов

19. Иван Георгиев Иванов

20. Николай Емилов Христов

21. Милена Неделчева Димитрова

22. Камелия Кирова Славейкова

23. Божидар Пламенов Божанов

ДПС

1. Севим Исмаил Али

2. Ешереф Кязим Ешереф

3. Фатме Хасан Рамадан

4. Ружди Хикмет Хаджен

5. Бейхан Али Мустафа

6. Сезгин Хасан Кадил

7. Александър Георгиев Делчев

8. Елван Селяхтин Атилла

9. Хюсеин Адем Халил

10. Мехмед Неджатин Хюсеин

11. Мехмед Мустафа Хюсеин

12. Неджми Адем Джелил

13. Бехчет Ремзиев Емурлов

14. Юмер Хасан Ибрам

15. Севди Севим Емин

16. Сезер Севгин Шабан

17. Хасан Абдурахим Хасан

18. Турхан Юсеин Юсеин

19. Андрей Радославов Генчев

20. Мурат Салиев Неджибов

21. Вергин Байрямов Терзиев

22. Мехмед Сюлейман Мустафа

23. Никола Тодоров Мешков

24. Дениз Ремзи Хайрула

25. Шерафет Асан Мехмед

26. Христо Димитров Ангелов

27. Шабанали Мустафа Шабанали

28. Мехмед Хасан Хамид

Възраждане

1. Цончо Томов Ганев

2. Борис Димитров Аладжов

3. Звезделина Камелиева Каравелова

4. Александър Господинов Койчев

5. Димитър Петков Петков

6. Снежана Йовчева Йорданова

7. Виктория Валентинова Върбанова

8. Надежда Росенова Чолакова

9. Александър Руменов Александров

10. Галин Иванов Стойчев

11. Тодор Йорданов Ковачев

12. Атанас Димитров Аврамов

13. Драгомир Дончев Дончев

14. Димитър Илиев Мавродиев

15. Щелиян Георгиев Димитров

16. Мария Валентинова Вълкова

17. Радостин Янков Желязков

БСП

1. Петър Георгиев Кънев

2. Тодор Байчев Байчев

3. Паруш Желев Парушев

4. Тодор Дамянов Дамянов

5. МИЛЕНА ЯНЕВА КУРТОВА-РАДЕВА

6. Таня Вълчева Иванова

7. Йона Николова Чобанова

8. Георги Георгиев Георгиев

9. Валентин Янчев Славов

10. Силвия Владимирова Митова

11. Живко Тодоров Жеков

12. Румен Христов Николов

13. Кирил Рафаилов Елевтеров

14. Аспарух Данчев Иванов

15. Георги Демирев Маринов

16. Атанас Маринов Маринов

17. Живко Михов Бараков

18. Светлана Танева Василева

19. Ибрахим Шукри Мустафа

20. Тинка Асенова Желязкова

21. Дора Василева Петкова

22. Милка Димитрова Димитрова-Донева

23. Георги Желязков Бъклев

24. Павел Златков Стоянов

25. Живко Павлов Господинов

ИТН

1.Ивайло Ванев Вълчев

2. Силви Кирилов Петров

3. Тодор Георгиев Иванов

4. Боян Митков Хлебаров

5. Валери Красимиров Крумов

6. Стойко Георгиев Андреев

7. Драгомир Костадинов Костадинов

8. Христина Стефанова Педикова-Генева

9. Живко Тошков Димов

10. Найден Щерионов Пулакев

11. Живко Илиев Канев

12. Евгений Митков Генчев

13. Тодор Димитров Дойчев

14. Красимир Георгиев Стоянов

15. Златина Петкова Забирова

16. Венцислав Георгиев Велков

17. Цветомир Динков Тачев

18. Росен Николов Костов

19. Цветомир Гинков Вълков

20. Тома Енчев Николов

21. Никола Иванов Янакиев

22. Павлина Станчева Илиева

23. Милен Методиев Левендов

Солидарна България

1. Иван Кирилов Кирилов

2. Невен Василев Каравасилев

3. Кремена Петрова Петрова

4. Милка Иванова Бодурова

5. Кета Димитрова Лефтерова

6. Габриела Здравкова Богданова

7. Иван Пенев Тодоракев

8. Мария Иванова Тончева

9. Наталия Стоянова Ангелова

10. Александра Христова Мукарева

11. Мария Христова Димитрова

12. Пламен Иванов Николов

13. Елеонора Иванова Кирякова-Узунова

14. Светлозара Каменова Богдева

15. Анна Александрова Илиева

16. Снежанка Райчова Георгиева

17. Тодор Неделчев Тодоров

18. Стоян Маринов Алексиев

Синя България

1. Милен Димитров Георгиев

2. Христиан Радев Митев

3. Златина Атанасова Величкова

4. Боряна Георгиева Тодорова

5. Лидия Иванова Дренчева

6. Тодор Славков Брадов

7. Антон Жеков Стоянов

8. Пенчо Димитров Христов

9. Марияна Николаева Лефтерова

10. Павел Асенов Павлов

11. Димитър Стефанов Казаков

12. Севдалина Николова Пенева

13. Добринка Градоева Французова

14. Диана Славчева Фъртунова

15. Иван Живков Драголов

16. Даниела Панайотова Радева

17. Станислав Златев Баръмов

18. Мариана Борисова Димитрова

19. Йордан Божилов Георгиев

20. Красимира Василева Ятакчиева

Левицата!

1. Румен Йорданов Петков

2. Севда Георгиева Гайдарова-Димитрова

3. Маргарита Стаматова Стаматова

4. Камен Димитров Сейменлийски

5. Гергана Неделчева Георгиева

6. Георги Сталев Георгиев

7. Силвия Александрова Лецковска

8. Юлияна Недялкова Мръчкова

9. Ирена Георгиева Михайлова

10. Николай Тодоров Тодоров

11. Антон Боянов Коджабашев

12. Мехмед Мустафа Мехмед

13. Недка Стоянова Абрашева

14. Радостина Стайкова Каишева

15. Биляна Евгениева Байчева

16. Стоян Костов Стоянов

17. Деница Добрева Стирянова

18. Боян Добрев Иванов

19. Марияна Иванова Димитрова

20. Ива Динкова Тамахкярова

21. Гергана Красимирова Кметска

22. Ваня Георгиева Имперова

23. Яни Бойчев Бойчев

Български възход

1. Стоян Демирев Грозев

2. Явор Мишев Жеков

3. Мариела Николаева Кирова

4. Асен Любомиров Бонджев

5. Радослав Петров Петков

6. Гошо Иванов Атанасов

7. Ангелина Кирова Мерджанова

8. Тони Лазарова Бояджиева

9. Гено Райчев Иванов

10. Николай Костов Стоянов

11. Кремена Милчева Кънчева

12. Димитър-Диман Панайотов Панчев

13. Ренета Мартинова Вефа

14. Пламен Георгиев Георгиев

15. Александр Георгиевич Станков

16. Марийка Атанасова Христова

17. Александър Димитров Станчев

18. Димитър Стоянов Калоянов

19. Стела Петкова Петкова

20. Пламен Вълев Пенев

21. Николай Манолов Стоянов

22. Валя Тодорова Георгиева

23. Мартин Стефанов Митев

24. Радка Митева Георгиева

25. Любомир Георгиев Ламбрев

26. Биляна Михайлова Михова

27. Кристиян Росенов Косев

28. Георги Николов Кузманов