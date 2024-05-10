На 9 юни в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които ще съвпаднат и с вота за Европейски парламент.

Това са шестите поредни парламентарни избори за последните 3 години. На тях ще бъдат избрани 240 народни представители за 50-ото Народно събрание.

Депутатите се избират от общо 31 многомандатни избирателни района (МИР). Всеки от тях излъчва определен брой народни представители, изчислен на базата на населението в него. От 24 МИР София се избират общо 13 депутати.

Номерата в бюлетините на почти всички партии и коалиции са едни и същи за предсрочните парламентарни избори и за евровота. И за двата вида избори ГЕРБ е с номер 22, ПП-ДБ с номер 14, ДПС с 28, "Възраждане" е с 12, БСП е с 24, ИТН е с 1, "Солидарна България" с 9, "Синя България" с 3, "Левицата" е с 19, а "Български възход" с 16.

В бюлетината номерата на кандидатите в отделните листи започват от 101. Така първият кандидат на дадена формация е с номер 101, петият – 105 и т.н.

Ето кои са кандидатите за депутати от 24 МИР София на 10-те основни политически сили според социологическите проучвания към 8 май.

ГЕРБ-СДС

1. Рая Назар Назарян

2. Христо Георгиев Гаджев

3. Тервел Николов Георгиев

4. Даниел Тихомиров Александров

5. Савина Йорданова Савова

6. Станислав Станиславов Петрунов

7. Валентин Иванов Радев

8. Георги Илиев Мешенлиев

9. Томи Младенов Николов

10. Ева Михайлова Митова

11. Ивайло Елков Цеков

12. Зоран Александров Рангелов

13. Антон Господинов Койчев

14. Борис Петров Петров

15. Анжела Иванова Димчева

16. Петър Константинов Митев

17. Мартин Албенов Атанасов

18. Десислава Наскова Митова

19. Георги Стоянов Владов

20. Николай Герчев Герчев

21. Себастиан Жан Таджер

22. Елизабет Стефанова Петрова

23. Радостина Валериева Белчева

24. Анжела Миткова Христова

25. Веселин Маринов Енчевски

26. Даниел Пламенов Пелов

ПП-ДБ

1. Христо Любомиров Иванов

2. Лена Здравкова Бориславова

3. Петър Василев Кьосев

4. Йордан Ивов Терзийски

5. Стоян Александров Михалев

6. Росица Василева Пандова-Йовкова

7. Мартин Димитров Димитров

8. Вяра Методиева Тодева

9. Мирослава Петрова Петрова

10. Васил Христов Пандов

11. Филип Костов Илиев

12. Венелин Петров Радев

13. Таня Койчева Андреева

14. Емилия Кунчева Тончева

15. Мирослав Йорданов Мавров

16. Светлана Димова Петрова

17. Дончо Иванов Чернев

18. Иван Десимиров Кулин

19. Харалампи Харалампиев Аничкин

20. Ивета Кирилова Доганова

21. Жеко Георгиев Георгиев

22. Емил Иванов Едисонов

23. Кирил Методиев Радев

24. Тодор Николов Николов

25. Поля Стефанова Стоянова

26. Жени Любомирова Шиер

ДПС

1. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2. Емил Стефанов Джурков

3. Рахим Зафер Юмерефенди

4. Мишел Методиева Николова

5. Григор Исмаил Рахими

6. Шабан Мехмедов Моллов

7. Иса Абедин Осман

8. Десислава Яворова Плявова

9. Ивайло Любчев Аспарухов

10. Симона Стоянова Люцканова

11. Роберт Русинов Цонин

12. Щерьо Щерев Щерев

13. Кръстин Стефанов Запрянов

14. Тома Петров Гарчов

15. Валентин Иванов Мечев

16. Александър Сашов Сайков

Възраждане

1. Петър Николаев Петров

2. Йордан Христов Тодоров

3. Георги Хрисимиров Иванов

4. Панайот Бориславов Бориславов

5. Петър Валериев Ананиев

6. Тодор Стоянов Гроздев

7. Данаил Емилов Цанков

8. Даниела Иванова Ненкова

9. Цветан Йорданов Пенчев

10. Боряна Павлова Велинова-Амори

11. Кирил Асенов Пеев

12. Валентина Йорданова Данева

13. Васил Цолов Котарански

БСП

1. Георги Страхилов Свиленски

2. Михаил Иванов Ставрев

3. Александър Григориев Колев

4. Владислав Тодоринов Пакеров

5. Иво Боянов Атанасов

6. Елена Тодорова Тиганева

7. Борис Цветков Цветков

8. Иван Георгиев Айолов

9. Бойчо Цветков Момчилов

10. Весела Илиева Василева

11. Димитър Стоянов Стоянов

12. Мариана Неделчова Божкова

13. Владимир Кирилов Манов

14. Симеон Петров Симеонов

15. Анатолий Христов Станкулов

16. Венелин Георгиев Михайлов

17. Лиляна Йорданова Йорданова

18. Марен Игнатов Москов

19. Красимир Борисов Криводолски

20. Валери Богданов Бонев

21. Христо Димитров Марашлиев

ИТН

1. Ивайло Ванев Вълчев

2. Иван Стойнов Кючуков

3. Снежанка Райчова Траянска

4. Илия Ганчев Иванов

5. Михаел Чавдаров Рогачев

6. Явор Здравков Исаев

7. Денис Николаев Цачев

8. Лъчезар Стоилов Рагин

9. Симеон Пламенов Георгиев

10. Галина Георгиева Борисова

11. Валя Стефанова Трифонова

12. Петър Бонев Костадинов

13. Младен Кирилов Младенов

14. Здравко Ангелов Михайлов

Солидарна България

1. Александър Михайлов Сивилов

2. Пламен Иванов Николов

3. Боян Борисов Киров

4. Йордан Йорданов Топалов

5. Симеон Цветанов Миланов

6. Борис Генадиев Панкин

7. Стефан Николов Дончев

8. Весела Добрева Цолова

9. Даниела Петрова Давидкова

10. Димитър Александров Димитров

11. Стефан Атанасов Куртев

12. Асен Стоянов Попов

13. Димитър Чавдаров Панайотов

14. Росица Пенчева Йорданова

15. Антон Антонов Кръстев

16. Кирил Венциславов Атанасов

17. Антонио Валентинов Николов

18. Светлозара Каменова Богдева

19. Лора Светославова Светославова

20. Веселин Иванов Дяков

21. Лиана Красимирова Николова

22. Яна Георгиева Рангелова

23. Красимир Костов Костов

24. Борислав Христимчов Борисов

25. Юлиан Стойков Малинов

26. Светослав Кирилов Велков

Синя България

1. Петър Стефанов Москов

2. Никола Симеонов Янков

3. Цецка Георгиева Бачкова

4. Светослав Михайлов Живков

5. Росица Желязкова Рачева

6. Емил Ангелов Димитров

7. Николай Василев Тодоров

8. Борислав Бориславов Лисев

9. Ивайло Иванов Караньотов

10. Надя Иванова Дилова

11. Георги Веселинов Костов

12. Радослав Ефтимов Христов

13. Ангел Атанасов Георгиев

14. Анелия Петрова Партинова

15. Ангел Христов Илиев

16. Кристина Йорданова Сунгарска

17. Пеню Витанов Пенев

18. Веселин Петров Жеков

19. Стоян Петров Цветанов

20. Йорданка Димитрова Панайотова

21. Николай Стайков Хаджийски

22. Димитър Спириев Симеонов

23. Петко Илиев Събев

24. Ивета Филипова Борисова

25. Борис Вилхелм Точев

26. Захари Петров Петров

Левицата!

1. Пламена Пламенова Заячка

2. Иван Димитров Янев

3. Атанас Христов Мангъров

4. Любомир Тодоров Халачев

5. Паскал Тодоров Желязков

6. Иван Георгиев Иванов

7. Калчо Танев Танев

8. Андрей Бойков Николов

9. Георги Ангелинов Марков

10. Мария Тодорова Тодорова

11. Савчо Славчев Танчев

12. Ангел Ангелов Коджаманов

13. Станимир Георгиев Маринов

14. Ива Ценова Галева

15. Николай Георгиев Спасов

16. Димитър Стилиянов Минков

17. Ерика Симеонова Симеонова

18. Николай Венков Наков

19. Иван Тодоров Крумов

20. Владислав Емилов Антонов

21. Ева Василева Мелкова-Манолева

22. Михаил Тодоров Михайлов

23. Владимир Карамфилов Асенов

24. Стилян Стоянов Ранджев

25. Анелия Владинкова Спасова

26. Мартин Мирчев Колешев

Български възход

1. Стефан Динчев Янев

2. Петко Христов Краев

3. Кирил Димитров Колев

4. Емил Янков Аврамов

5. Николай Димитров Добрев

6. Бончо Димитров Фетваджиев

7. Георги Милчев Ташев

8. София Георгиева Пенчева

9. Антон Богданов Петров

10. Моника Николаева Буровска

11. Александър Илианов Тошев

12. Велислав Василев Станоев

13. Тодор Иванов Тодоров

14. Дилян Хуан-Мигел Санчес