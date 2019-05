Изложбата на Вивиан Майер в Градската галерия в София се удължава до 16 юни

Изложбата "В нейните ръце" на Вивиан Майер в Софийската градска художествена галерия се удължава до 16 юни – неделя, заради големия интерес.

Първата изложба у нас на една от най-забележителните и енигматични жени в световната фотография до този момент е посетена от над 13 000 души.

Новината за удължаването с две седмици на изложбата идва от фондация МУСИЗ, създател на платформа за представяне на световнопризнати фотографи в България.

Изложбата на Вивиан Майер е 11-тата поред за "Майстори на фотографията" и се случва в партньорство между МУСИЗ, Столична oбщина, посолство на САЩ, VIVACOM и Samsung, със съдействието на diChroma photography и с благодарност към колекция Maloof и галерия Howard Greenberg, Ню Йорк.

"В нейните ръце" представя 120 фотографии от изключително богатото творчество на Майер, открито за света случайно през 2007 г.

В добавка за ценителите на фотографията се представя и биографичния филм за нея – "Да откриеш Вивиян Майер" (Finding Vivian Maier), който спечели наградата "Оскар" за документален филм през 2015 г. Филмът е част от експозицията и може да бъде видян заедно с фотографиите.

Вивиан Майер (1926 - 2009) е смятана за един от най-емблематичните автори на street фотографията. Името ѝ се нарежда до тези на Даян Арбъс, Робърт Франк, Хелън Левит, Гари Уиногранд, Мери Елън Марк, Джоел Мейровиц.

Нейната историята също е толкова забележителна, колкото и нейните снимки.

Творчеството на Вивиан Майер, открито в последния възможен момент и чиято съдба вероятно е била да се разпръсне или дори да изчезне, сега се разкрива пред нас, а тази "обикновена гувернантка", безименно лице, посмъртно се превръща в това, което е днес фотографът Вивиан Майер.

Снимките на Вивиан Майер стават достояние благодарение на брокера на недвижими имоти Джон Малуф. В края на 2007 г. той купува няколко кашона, пълни с черно-бели непроявени филми от 50-те и 60-те. След като ги вади на светло, пред очите му се разкриват забележителни кадри - всевъзможни градски сюжети и истински истории от живота в Чикаго, Ню Йорк и Париж през 50-те.

Aрхивирайки ги, с всеки нов кадър Джон Малуф се убеждава, че е попаднал на "нещо голямо". И все повече се питал коя е тази тайнствена и талантлива жена зад камерата.

Повече от година след покупката си попада на следа. Намира плик от фотолаборатория с името на получателя: Вивиан Майер - феминист, кинокритик, човек с мнение. В спомените на семействата, с които е живяла, тя е затворена и ексцентрична, но дисциплинирана и безпощадно смела в мнението си.

Интересът към личността на Вивиан Майер започва да расте лавинообразно – не само заради невероятната ѝ история, а и заради забележителните ѝ кадри.

След успешните изложби в Чикаго и Лондон, холивудският актьор Тим Рот открива експозицията ѝ в Лос Анджелис. Статии за нея се появяват в The New York Times, Time, The Wall Street Journal, The Independent, The Guardian, телевизиите гръмват с репортажи за Майер.

Внушителното творчество на Вивиан Майер включва над 120 000 негатива и филми. В снимките ѝ присъстват множество портрети в различни вариации и ракурси, нейни двойници, събрани един в друг като матрьошки. Вплетен в тези ленти е и автопортретът, който днес се възприема като нейна запазена марка.