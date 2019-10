Камионът ковчег в Есекс е с българска регистрация, но не е товарен в България

Камионът, в който край Лондон бяха открити телата на 39 души, е с българска регистрация, но е собственост на ирландска гражданка и не се е връщал в България от 2017 година, съобщиха българските власти.

Камионът бе открит в югоизточното английско графство Есекс, на около 30 км от центъра на Лондон, съобщи британската полиция в сряда.

25-годишният шофьор от Северна Ирландия е арестуван по подозрение в убийство.

Камионът е влязъл във Великобритания в събота през пристанище Холихед в Уелс, което обслужва Ирландия.

По-късно в сряда от МВнР съобщиха, че камионът с марка "Скания“ е регистриран във Варна на името на фирма на ирландска гражданка.

Телата на намерените мъртви 38 възрастни и един тийнейджър още не са идентифицирани, но по първоначални данни на полицията е малко вероятно те да са български граждани, съобщиха от външно министерство.

Камионът не е тръгнал от България

Премиерът Бойко Борисов съобщи, че шофьорът е ирландец и вероятно е използвана само регистрацията.

Камионът е регистриран в България през 2017 година и оттогава не се е връщал в България.

"Няма как ние да сме свързани, освен с табелата на камиона. Нашите офицери влязоха във връзка, максимално ще съдействаме. Не е могъл тук да натовари хората", каза Борисов.

"Английските служби ще ги открият, няма смисъл да задълбавам. За мен беше важно дали камионът е тръгнал от България", добави Борисов.

"В процес на установяване на самоличността им сме, но предполагам, че това ще отнеме време", заяви полицейският началник Андрю Мъринър, цитиран от Ройтерс. Шофьорът на камиона остава в ареста. Работата по разследването продължава.

Вътрешният министър на Великобритания Прити Пател заяви, че е шокирана от този "крайно трагичен инцидент".

"Полицията в Есекс е арестувала един човек и ние трябва да им дадем възможност да проведат своето разследване. Служителите по имиграцията във вътрешното министерство ще работят заедно с тях, за да се установи как се е случило това ужасяващо събитие", заяви вътрешният министър.

Висша служителка на полицията Пипа Милс заяви, че идентифицирането може да се окаже дълъг процес и че основна задача на следствието ще е да разбере как камионът е влязъл в Ирландия. Смята се, че той е пристигнал в събота с ферибот от Ирландия в пристанището Холихед в Уелс. Милс отказа да даде информация за пола на жертвите.

Според Шеймъс Лехъни, мениджър за Северна Ирландия на транспортната асоциация "Фрайт", избраният маршрут на камиона е бил необичаен, тъй като очевидно е включвал преминаване през Ирландия преди влизането във Великобритания с ферибот до пристанище Холихед.

Лехъни е на мнение, че маршрутът е избран заради засилените мерки за сигурност и многото проверки на британското пристанище Дувър и на френското пристанище Кале.

Ричард Бърнет, директор на Асоциацията на автомобилните превозвачи, заяви, че тази трагедия подчертава опасността от мигрантски банди, които извършват трафик на хора в камиони.

"Малко вероятно е, ако този камион е пристигнал от Европа, да не е бил физически проверен. Защото заради мигрантските проблеми в Дувър и Кале, имате далеч повече проверки", добави Бърнет, цитиран от "Гардиан".

Симус Лехени от Асоциацията на товарните превози в Северна Ирландия, коментира: "Ако този камион е дошъл от България, то попадането му във Великобритания през Холихед е необичаен маршрут. Хората казват, че на места като Дувър и Кале сигурността и проверките са увеличени, така че може да се посочи като по-лесен път, ако минете през Шербург или Роскоф, към Рослер и след това към Дъблин. Това е дълъг път и добавя още един ден към пътуването", коментира той.

Британският премиер Борис Джонсън съобщи, че е в непрекъснат контакт с разследващите.

"Потресен съм от трагичния инцидент. Получавам редовни доклади от вътрешното министерство и ще работим в тясна връзка с полицията на Есекс, за да се установи какво се е случило. В мислите си съм с всички онези, които са загубили живота си и с любимите им хора", заяви Джонсън в Туитър.

