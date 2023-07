Легендарният нюйоркски певец Тони Бенет почина на 96 години

Легендарният нюйоркски поп и джаз певец Тони Бенет почина в петък на 96 години, се посочва в изявление, публикувано в неговия акаунт в Twitter.

"Тони ни напусна днес, а само преди ден свиреше на пианото си и последната изпята от него песен бе "Заради теб" (Because of You), която бе първият му хит №1", пише в съобщението.

Елтън Джон, Карол Кинг и Хилари Клинтън бяха сред първите, които отдадоха почит на звездата в социалните мрежи.

Сред най-известните му песни са The Way You Look Tonight, Body and Soul и (I Left My Heart) In San Francisco.

Известен е и с това, че се сътрудничи със звездни изпълнители от Лейди Гага и Ейми Уайнхаус до Арета Франклин и Франк Синатра.

Бенет неведнъж е излизал на сцена с ексцентричната Лейди Гага, сн. GettyImages

Определян е като "най-добрият певец в бизнеса". В кариерата си, продължила осем десетилетия, Бенет продава милиони записи и печели 20 Грами, включително награда за цялостно творчество.

Неговият публицист Силвия Уайнър каза пред Асошиейтед прес, че той е починал в родния си град Ню Йорк. Не беше обявена конкретна причина за смъртта, но певецът, чието истинско име е Антъни Доминик Бенедето, беше диагностициран с болестта на Алцхаймер през 2016 г.

"Без съмнение най-класният певец, човек и изпълнител", написа в социалните мрежи Елтън Джон. "Той е незаменим. Обичах го и го обожавах. Съболезнования на Сюзън, Дани и семейството", заявява изпълнителят.

Бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън описа Бенет като "истински талант, истински джентълмен и истински приятел". Тя написа в Туитър: "Ще ни липсваш, Тони, и благодаря за всички спомени".

Певицата Карол Кинг написа "Почивай в мир, Тони Бенет. Толкова голяма загуба. Най-дълбоки съболезнования на семейството му и на света.“

Певецът разкри, че е диагностициран с болестта на Алцхаймер в началото на 2021 г., но че е продължил да записва и след диагнозата. "Животът е дар, дори и с болестта на Алцхаймер", написа той в Туитър.

По-късно през 2021 г., след издадени над 70 албума, Тони Бенет преустанови концертната си дейност.

Последният от големите салонни певци от средата на ХХ век често казваше, че амбицията му през целия живот е била да създаде "по-скоро хитов каталог, отколкото хитови записи".

С мекия си глас Бенет завладяваше публиката, сн. GettyImages

Бенет не разказваше собствената си история, а оставяше музиката да говори. За разлика от своя приятел и ментор Франк Синатра, той по-скоро интерпретира дадена песен, отколкото я въплъщава. Бенет привличаше с лежерен, учтив маниер и необичайно богат и издръжлив глас - "тенор, който пее като баритон", както сам се наричаше. Това го правеше майстор както на гальовните балади, така и на песните с по-забързано темпо.

"Харесва ми да забавлявам публиката, карайки я да забрави проблемите си", каза Тони Бенет пред Асошиейтед прес през 2006 г. "Мисля, че хората се трогват, когато чуят нещо искрено и честно, а може би и с малко чувство за хумор. Просто обичам да карам хората да се чувстват добре, когато пея".

Бенет често е възхваляван от колегите си, но паметни остават думите на Франк Синатра в интервю за сп. "Лайф" през 1965 г.: "За мен Тони Бенет е най-добрият певец в бранша. Той ме вълнува, когато го гледам. Той ме трогва. Той е певецът, който постига това, което композиторът е намислил, а вероятно и малко повече".

Тони Бенет не само оцелява по време на възхода на рок музиката, но издържа толкова дълго и толкова успешно, че си спечелва нови почитатели и сътрудници, някои от които са достатъчно млади, за да бъдат негови внуци.

През 2014 г., на 88-годишна възраст, Бенет счупи собствения си рекорд за най-възрастния жив изпълнител, позиционирал албум на върха в престижната класация Билборд 200, с "Cheek to Cheek", негов дуетен проект с ексцентричната поп звезда Лейди Гага.

Три години по-рано той покори чартовете с "Duets II", записан в сътрудничество със съвременни изпълнители като Лейди Гага, Кари Ъндърууд и Ейми Уайнхаус в последния ѝ студиен запис.

Връзката му с Уайнхаус е запечатана в номинирания за награда "Оскар" документален филм "Ейми", който показва как Бенет търпеливо окуражава несигурната млада певица чрез изпълнението на "Body and Soul".

Бенет си е сътрудничил и с други големи звезди на музиката като Пол Маккартни, Арета Франклин, Уили Нелсън, Боно от Ю Ту.

В колаборация с Пол Маккартни, сн. GettyImages

Изпълнителят отбеляза 90-ия си рожден ден през 2016 г. с парти в Ню Йорк, което привлече знаменитости като Брус Уилис и Джон Траволта. "Емпайър Стейт Билдинг" изнесе светлинно шоу негова чест.

Последният му албум, издаден през 2021 г. "Love for Sale", отново включваше дуети с Лейди Гага.

За Бенет, един от малкото изпълнители, които лесно преминаваха между поп и джаз, подобни сътрудничества бяха част от неговия кръстоносен поход за представяне пред нова публика на великите американски песни.

"Никоя страна не е дала на света толкова страхотна музика. Коул Портър, Ървинг Бърлин, Джордж Гершуин. Тези песни никога няма да умрат", каза Тони Бенет в интервю за сп. "Даунбийт" през 2015 г.

Освен пеенето, изпълнителят преследва страстта си към рисуването през целия си живот, като взема уроци и носи своя скицник на път. Негови картини, подписани с фамилното му име Бенедето, фигурират в публични и частни колекции. "Обичам да рисувам толкова, колкото обичам да пея", казва Бенет пред Асошиейтед прес през 2006 г. "Това се оказа истинска благословия в живота ми".

През юни 2007 г. Тони Бенет се жени за бившата учителка Сюзан Кроу след 18-годишна връзка. Той има четири деца от двете си предишните си съпруги - Патриша Бийч и Сандра Грант.